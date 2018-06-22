Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, №18, ст. 12; ст. 18; 2007, №28, ст.116; 2007, №30, ст. 100; 2008, №33, ст.32; ст.72; ст. 117; ст.122; 2008, №37, ст.81; газета «Республика Абхазия», №52 (2280), 15-16 мая 2008 г.; №53 (2281), 17-18 мая 2008 г.; №80 (2248), 19-20 июля 2008 г.; №125 (2293), 11-12 ноября 2008 г.; №7 (2318), 24-25 января 2009 г.; №8 (2319), 27-28 января 2009 г.; №31 (2342), 26-27 марта 2009 г.; №75 (2386), 9-10 июля 2009 г.; №117 (2428), 22-23 октября 2009 г.; №10 (2611), 29-30 января 2011 г.; №72 (2673), 2-3 июля 2011 г.; №98 (2699), 3-4 сентября 2011 г.; № 92 (2837), 16-17 августа 2012 г.; № 40 (2930), 11-12 апреля 2013 г.; № 47 (2937), 27-28 апреля 2013 г.; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, №52, ст. 233; газета «Республика Абхазия», №137 (3314) от 6-7 декабря 2015 года, № 27 (3350) от 15-16 марта 2016 года; №112 (3435) от 27-28 октября 2016 года; №132 (3455) от 14-15 декабря 2016 года, №15 (3476) от 13-14 февраля 2017 года) следующие изменения:

1) в статье 115:

– абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа на граждан от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.»;

– абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа на граждан от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.»;

2) абзац второй статьи 1391 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа на граждан от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда, либо лишение судоводителей права управления маломерными судами на срок до одного года.»;

3) главу 10 дополнить статьями 1392, 1393, 1394 следующего содержания:

«Статья 1392. Нарушение правил плавания

Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков,–

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

Статья 1393. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления

Управление судном (в том числе маломерным), не зарегистрированным в установленном порядке, либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания,–

влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления,–

влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 1394. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения

Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения,–

влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления судном на срок до одного года.

Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения,–

влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления судном на срок до полутора лет.»;

4) изложить абзац второй статьи 177 в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа на граждан в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.».

Статья 2

Внести в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года, № 3789-c-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 50, ст. 181; газета «Республика Абхазия», № 27 (3350), от 16-17 марта 2016 года, № 112 (3435) от 27-28 октября 2016 года; № 132 (3455) от 14-15 декабря 2016 года, № 15 (3476) от 13-14 февраля 2017 года) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«2. Судьи районных (городского) судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями:

411- 4143, 421, 45, 461 - 464, 50, 501, 853, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 941, 95, 96, 961, 97, 981, 109, частью 2 статьи 1161, частью 2 статьи 1162, частями 2- 4 статьи 117, частями 2-7 статьи 119, статьями 1191, 120, 1201, частями 2, 3 статьи 121, статьями123, 134-139, 142, 1461, 147, 1471, частью 2 статьи 149, статьями 1531, 1533-1536, 154, 1581, 161, 162, 1642-1644, 166, 1661, 167, частью 3 статьи 171, статьями 1721, 1722, 1724, 1726,1727, частью 2 статьи 17210, частью 1 статьи 17211, статьями 173, 1733-1739, 174, 1741, 175, 1751, 176, частью 2 статьи 180, статьями 181, 182, 183, 1831, частями 2 и 3 статьи 190, частями 1-3 статьи 1901, частями 1 и 2 статьи 1902, статьей 1904, частью 2 статьи 193, статьями 194, 197, 199, 1991-1996 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;

2) в статье 35 слова «частью 3 статьи 1901» заменить словами «частью 4 статьи 1901» и далее по тексту;

3) в статье 52 слова «предусмотренных статьей 1391» заменить словами «предусмотренных статьями 1391-1394»;

4) в пункте 1 статьи 217 слова «частью 3 статьи 1901» заменить словами «частью 4 статьи 1901» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 3 мая 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

16 мая 2018 года,

№ 4598-с-VI

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия