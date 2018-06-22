Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 июня 2005 года, № 1064-c-IV «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2006, № 24, ст. 25; 2008, № 34, ст. 117; 2009, № 38, ст. 22; 2012, № 42, ст. 73; 2012, № 43, ст. 36; 2014, № 45 ст. 18; 2015, № 53, ст.130;2016, № 55, ст. 223; 2017, № 57, ст.162; газета «Республика Абхазия», № 89 (3412) от 22 августа 2016 года; № 128 (3589) от 1- 2 декабря 2017 года) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 после слов «медаль «За отвагу» дополнить словами «, юбилейная медаль «Аиааираз» («За Победу»)»;

2) в статье 11:

– часть 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«– юбилейная медаль «Аиааираз» («За Победу»)»;

– дополнить частями 3-4 следующего содержания:

«3. Юбилейной медалью «Аиааираз» («За Победу») награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в боях, а также работники тыла в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

4. Вместе с медалью награжденному вручается удостоверение о награждении соответствующей медалью Республики Абхазия.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 3 мая 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

16 мая 2018 года,

№ 4599-с-VI

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия