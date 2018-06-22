ПУНКТЫ ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ

Первый вице-премьер РА Даур Аршба и министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия совершили инспекционную поездку в пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования в Гудауте и Сухуме. Посещение пунктов выдачи полисов ОМС было организовано для подведения итогов месячной работы. Об этом сообщает Управление информации и пресс-службы Кабмина.

Как говорится в сообщении, делегация посетила пункт выдачи полисов ОМС при Центральной районной больнице Гудауты, расположенной по улице Гобечия. По статистическим данным, в Гудаутском отделении оформления и выдачи ОМС за один рабочий день в среднем принимают свыше 50 человек. «Учитывая пропускную способность одного пункта, которая варьируется от 150 до 200 человек в день, мы можем говорить о необходимости более качественного информирования граждан о возможности получения медицинских полисов Российской Федерации», – сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

По результатам инспекционных посещений будет составлен анализ эффективности работы пунктов ОМС в Абхазии для выработки рекомендаций по улучшению информирования граждан. «Процедуру оформления полиса ОМС для граждан России в Абхазии максимально упростили. Открыто 7 отделений в разных районах страны. Также важной составляющей упрощенной системы стало то, что при оформлении документов не обязательно личное присутствие гражданина, то есть подать документы и получить готовый полис может член семьи», – подчеркнул первый вице-премьер Даур Аршба. По его словам, планируется сформировать выездные группы специалистов для оформления полисов.

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс