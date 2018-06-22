УКАЗ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временном установлении безвизового въезда в Республику Абхазия иностранных граждан в туристических целях в связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA.

В тексте Указа, в частности, говорится:

«В соответствии со статьями 6 и 24 Закона Республики Абхазия «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» и в связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA:

1. Разрешить с 15 июня по 1 августа 2018 года иностранным гражданам въезд в Республику Абхазия в туристических целях без получения визы через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе.

2. Приостановить с 15 июня по 1 августа 2018 года действие подпунктов 1 и 2 пункта 1 Указа Президента Республики Абхазия «Об установлении безвизового въезда в Республику Абхазия отдельных категорий иностранных граждан» от 30 июня 2016 года, №172.

3. Действие настоящего Указа не распространяется на граждан Грузии».

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА