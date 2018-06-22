ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия провел очередное рабочее совещание и дал ряд поручений. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Так, всем директорам унитарных предприятий поручено активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности, согласно действующему законодательству Абхазии, активизировать работу по сдаче бухгалтерской и статистической отчетности.

Также было поручено провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и оценку дальнейшего функционирования РУПов Абхазии. По итогам проведенного анализа необходимо представить в Кабмин РА отчет о деятельности РУПов, с рекомендациями и обоснованием целесообразности их дальнейшей деятельности или ликвидации. «Для плодотворной работы нам не нужен «балласт», необходимо избавиться от неэффективных РУПов», – отметил Премьер-министр.

Министру финансов РА поручено принять меры по оказанию консультационной помощи главным бухгалтерам центральных органов госуправления при сдаче бухгалтерских балансов.

Министру культуры и охраны историко-культурного наследия поручено обеспечить проведение всех запланированных мероприятий в рамках празднования юбилейных дат, посвященных признанию независимости Абхазии и Дню Победы. К каждому мероприятию подготовить смету в срок до 30 июня 2018 года. «Мероприятия, по которым будет отсутствовать калькуляция расходов, финансироваться не будут», – подчеркнул Геннадий Гагулия.

Министру труда, занятости и социального обеспечения поручена разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ВТЭК. Новый срок исполнения поручения – 30 июня 2018 года.

Министру экономики, совместно с Госуправлением по землепользованию и кадастру, поручено разработать и представить до 25 июня проект нормативно-правового акта о приведении к единообразию налога на землю.

Министру юстиции, совместно с министром финансов и министром по налогам и сборам, разработать до 2 июля законопроект «О минимальном размере оплаты труда» (МРОТ).

Министру по налогам и сборам поручено провести контрольные мероприятия по использованию контрольно-кассовых аппаратов на предприятиях торговли, сферы услуг и общественного питания. Отчет по итогам проведенных контрольных мероприятий представить в срок до 30 июня 2018 года.

Председателю ГТК РА поручено активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности, а также еженедельно представлять письменный отчет о проделанной работе по данному поручению.

Председателю Госкомитета по экологии и охране природы, совместно с Институтом ботаники и Институтом экологии, представить проект озеленения центральной трассы и парковых зон г. Сухума. «Парковые территории страны нужно озеленять, а также необходим новый этап посадки зеленых насаждений вдоль центральных дорог столицы», – подчеркнул Гагулия.

Гендиректору АГТРК поручено обеспечить трансляцию в эфире абхазских художественных фильмов, а также представить предложения по обеспечению вещания на всей территории РА.

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс