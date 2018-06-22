РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ОЧАМЧЫРУ

Глава государства проинспектировал ход строительства памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Очамчыре. Директор строительной фирмы ООО «МДД» Максим Харчилава доложил Президенту о проведенных работах. Объем финансирования составляет 10,3 миллиона рублей и осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Строительная часть работ завершена, предстоят художественные работы. Глава государства подчеркнул, что памятник должен быть готов к 25-летию Победы в Отечественной войне.

«Весь необходимый материал привезен. Ко Дню Победы мы успеем», – сказал Максим Харчилава.

Президент также осмотрел ход ремонтных работ здания, где будет размещен районный ЗАГС, а также помещения, где разместятся управление ГАИ Очамчырского района, отделение паспортной службы и автошкола. Эти работы также осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

Глава государства осмотрел место строительства детского сада, которое осуществляется за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава доложил Президенту о ходе работ.

Глава государства, подводя итоги рабочей поездки, сказал: «Мы найдем возможность, чтобы завершить все работы вовремя».

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА