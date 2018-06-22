И ВСЁ-ТАКИ КРЫМ ПРЕКРАСЕН

Путевые заметки

(Окончание. Начало в № 60)

Севастополь

Севастополь! Мурашки по коже только от одного его названия. Величественный город, достойный поклонения. Широкая Севастопольская бухта, кипящая жизнью больших и маленьких судов, Приморский бульвар с его платанами, Графская пристань, у которой высился огромный белый круизный лайнер, скучавший по дальним красивым странствиям. Севастополь, конечно, пронизан российским присутствием – оно и в бело-черных когортах матросов, тут и там проходящих по улицам, и в вывесках знакомых московских банков, и в афишах с именами российских артистов. Красивый, обаятельный город, наполненный русской флотской романтикой.

Наша «крымская эпопея» продолжилась простором, солнцем и ветром Херсонеса, его античными руинами и какой-то невероятной, пронзительной морской бирюзой.

Херсонес был основан в 529-528 гг. до нашей эры древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Ныне Херсонесское городище (45 га), занимает часть территории Гагаринского района Севастополя. Две тысячи лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим, культурным центром Северного Причерноморья.

На территории Херсонеса расположен собор святого Владимира (или Владимирский собор) – очень красивый православный храм. Он поражал своей величественностью. Красочная роспись, необычные иконы в храме создавали духовную атмосферу и душевный покой. Недалеко от храма расположена небольшая «беседка» – по преданию именно здесь крестился князь Владимир, а значит, это место неотъемлемо связанно с крещением Руси. Замечу, что на территории храма граждане, живущие за чертой бедности, не стояли с протянутой рукой.

Неизгладимое впечатление произвёл на нас и Свято-Георгиевский монастырь, расположенный в скалах у моря на мысе Фиолент. Одно из старых преданий рассказывает о событии 890 года, когда Херсонес был в составе Византии. На Фиоленте местные рыболовы в непогоду стали жертвой кораблекрушения. Потеряв всякую надежду, рыбаки воззвали к великомученику Георгию Победоносцу. Он услышал их и спас, одарив в память о случившемся иконой. На следующий же день горожане вырубили в скале маленький храм и разместили там подаренную им икону. Церковь при этой достопримечательности Севастополя считается действующей и дарит духовное блаженство огромному числу прихожан и гостей.

Ялта

Можно с уверенностью сказать, что только в Ялте есть своя атмосфера вечного праздника. Город счастья! Ялта прекрасна. Горожане и гости города надевают свои лучшие наряды и выходят на променад на набережную. Так было и в давние времена, и сегодня эта традиция сохранилась. На людей посмотреть и себя показать. И памятник «Даме с собачкой» и Чехову в центре набережной – прямое этому доказательство. Романтический город любви и счастья.

Одной из главных достопримечательностей Ялты являются дворцы и парки, принадлежавшие династии Романовых, а также известным аристократическим фамилиям – Воронцовым, Нарышкиным, Долгоруким, Шуваловым, Полоцким и другим. Благодаря этим людям Крым со временем превратился в модный приморский курорт.

Мы выбрали для посещения Ливадийский дворец, который называют жемчужиной Южного берега. Это настоящий шедевр архитектуры, имеющий важное историческое значение. Здесь снимались фильмы и проводились важные политические встречи, но, помимо этого, дворец интересен тем, что являлся резиденцией царской семьи Романовых. Приобрели билеты на полуторачасовую экскурсию всего за 400 рублей за человека. Экскурсовод подробно рассказывал об истории дворца, показывал нам залы, кабинеты, спальни семьи Романовых. Для царской семьи имение было любимым местом отдыха. Даже когда потребовалось провести реконструкцию, делать это не торопились. Только в 1910 году, Николай II, который получил дворец, решил полностью перестроить имение. Руководить процессом пригласили архитектора Н. П. Краснова. Это с его легкой руки в Ялте Ливадийский дворец приобрел новый вид – белоснежное строение с арочными окнами, мраморными колонами и резными украшениями в стиле эпохи Возрождения. Дворец хотели сделать визитной карточкой юга России, поэтому средств и сил не жалели.

До начала Второй мировой войны здесь развивались здравницы, но они были разграблены и сожжены фашистами во время оккупации. Освободить имение удалось в 1944 году, и тогда в Белом дворце решили устроить место для дипломатических встреч. В 1945 году здесь была проведена знаменитая Ялтинская конференция, на которой встретились руководители трех мировых держав – И.Сталин, У. Черчилль и Ф.Рузвельт. Эта встреча навсегда изменила ход истории, и сегодня слова «Ялта. Ливадийский дворец» вписаны в мировые хроники как место, которое предопределило окончание войны.

Сегодня резиденция остается важной дипломатической ареной – периодически здесь проводят встречи влиятельные политики мира. А широкой публике Ливадийский дворец известен по фильмам «Анна Каренина», «Десять негритят», «Двенадцатая ночь», «Собака на сене» и других.

Ласточкино гнездо

Из Ялты на комфортабельном катере мы добрались до дворца Ласточкино гнездо. Это воздушное, фантастически сказочное сооружение, напоминающее романтический средневековый замок, узорчатые башенки которого неудержимо возносятся вверх на кажущейся недосягаемой высоте. Экскурсовод нам поведал, что дворец построен в начале прошлого века по проекту архитектора Всеволода Шервуда в неоготическом стиле с нарушением всех композиционно-художественных канонов стиля и устоявшихся законов формообразования. Но результат поражает воображение!

От смелого расположения утонченного сооружения над самым обрывом скалы Авроры захватывает дух. Кажется невероятной сама возможность возведения такого здания. Но реальность существования Ласточкиного гнезда заставляет поверить в невозможное. Средствами художественной выразительности стали декоративные башенки, завершённые шпилями и флюгерами, арматурные пояса, башни с зубцами, балюстрады и другие детали фасада. И при всём этом обилии декоративных элементов никакой несуразности в этом сооружении нет.

Здесь же мы посетили ресторан, в котором отведали вкуснейший татарский суп и шашлык из каре молодого барашка, салаты из свежих овощей, крымское мускатное шампанское и чай с травами. Обрадовал нас не только счёт за обед, но и внимание, дружелюбное отношение работников ресторана. Наверное, и нам в Абхазии нужно приложить все усилия для того, чтобы у наших гостей оставалось такое радужное впечатление после отдыха. А ведь для этого многого не надо – улыбка, внимание, честные расчёты за проживание и питание, неразбавленное вино и мёд. Остальное сложится само собой.

Приезжая в первый раз в Крым, каждый человек для себя ждет что-то новое, чудесное или просто беззаботное, но Крым сам выбирает, что подарить людям. Крым дарит встречу с морем и солнцем, дарит горы и леса, скалы, водопады... дарит хвойный аромат жизненной силы!

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум- Севастополь-Ялта-Сухум

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ