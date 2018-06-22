В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА

В соответствии со cт. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года, № 1165-c-XIV, «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО «Альфа-Альянс» – ОГРН 116РА000784

2. ООО СП «Парад» – ОГРН 110РА000747

3. ООО «Аква-групп» – ОГРН 116РА000756

4. СП ООО «Саломея» – ОГРН 110РА000661

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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА