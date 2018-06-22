ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ – К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Гудаутский район

Музей «Абазгия» в Гудауте начал свою работу в 1995 году. Тогда, после окончания войны, прошло всего три года, и в республике еще не было ни одного музея, в котором были бы собраны экспонаты новейшей истории Абхазии. Самый большой экспозиционный зал был посвящен памяти погибших бойцов Гумистинского фронта, Гагрского направления, наших соотечественников, добровольцев из республик Северного Кавказа, отдавших свои жизни за мир и свободу Апсны. В те первые послевоенные годы, когда еще не были установлены памятники во всех городах и селах республики, это, пожалуй, было единственным местом, куда могли прийти матери павших героев, чтобы почтить память своих сыновей. В 2006 году музею был придан статус государственного музея Отечественной войны народа Абхазии им. Сергея Дбар.

Музей размещался в одноэтажном здании, построенном в начале XX века, и не соответствовал нормам и принятым стандартам. Дирекция музея не раз обращалась с просьбой к руководству района и республики о капитальном ремонте здания. К их мнению прислушались, и было принято решение о строительстве нового, современного двухэтажного здания. Оно было начато в 2012 году, а в 2013-м – приостановлено. К этому времени основные работы были уже закончены, здание было построено полностью, установили кровлю, провели внутреннюю электрическую проводку и подвели коммуникации.

В год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, музей в Гудауте, созданный Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, вновь откроет свои двери. Мы встретились с директором музея Баталом Гунба. Он рассказал о том, как ведутся строительные работы и когда планируется открытие музея.

– Строительная компания, которая продолжает работу на данном объекте, нас устраивает по всем параметрам, – отметил Б. Гунба. – Здесь работают качественно, и не приходится что-то переделывать или менять в процессе строительства. Мы находимся в постоянном контакте со строителями и решаем все возникающие вопросы в рабочем порядке. Конечно, предстоит сделать еще очень многое. Мы рассчитываем, что строители завершат все запланированное, и мы подготовим экспозицию к показу. На это также нужно время, и средства. Мы уверены, что к юбилею Победы работы будут завершены, и музей вновь встретит всех желающих. Проектная стоимость запланированных работ составляет порядка 45 миллионов рублей.

Итак, в центре Гудауты готовится к сдаче еще один объект культуры. Он расположен рядом с районным Дворцом культуры. Они станут не только украшением нашего города, но и знаковыми местами, где продолжается культура и история нашего народа.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району