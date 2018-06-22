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22.06.2018
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Спорт
С 8 по 10 июня в пос. Домбай (Карачаево-Черкесская Республика) прошёл турнир по баскетболу, посвященный памяти мастера спорта СССР по баскетболу, тренера БК «Эльбрус» Таран Евгения Анатольевича. В соревнованиях приняли участие команды городов: Сухум, Черкесск, Кисловодск, Ставрополь.
По итогам игр наша команда заняла 2-е место. Лучшим игроком турнира признан Астамур Асландзия.
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту