Спорт

С 8 по 10 июня в пос. Домбай (Карачаево-Черкесская Республика) прошёл турнир по баскетболу, посвященный памяти мастера спорта СССР по баскетболу, тренера БК «Эльбрус» Таран Евгения Анатольевича. В соревнованиях приняли участие команды городов: Сухум, Черкесск, Кисловодск, Ставрополь.

По итогам игр наша команда заняла 2-е место. Лучшим игроком турнира признан Астамур Асландзия.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту