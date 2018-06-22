ОТПОВЕДЬ НА БЕСПОЧВЕННУЮ ПРОПОВЕДЬ

Заявление политсовета Народной партии Абхазии от 11 июня 2018 г.

Политсовет Народной партии Абхазии отмечает, что прозвучавшие на состоявшемся на прошлой неделе десятом съезде политической партии «Амцахара» мысли, утверждения и требования вызвали у многих в нашем обществе целый ряд вопросов:

Почему оппоненты нынешней власти не хотят дождаться очередных выборов, которые не за горами, остаётся всего-то лишь год с небольшим? Они не хотят во имя будущего нашей страны помочь власти, которая и без того работает в сложных внутриполитических и международных условиях, сотрудничать с ней, не хотят оставить её в покое, дать ей работать, всячески мешают в целом положительной, поступательной её работе, выдвигая абсолютно беспочвенное требование досрочной отставки Р.Хаджимба.

Что такого страшного может произойти за этот небольшой отрезок времени? Чем и на каком основании они фактически пытаются запугать наше общество безапелляционным утверждением якобы скорого приближающегося по вине Р.Хаджимба краха нашей государственности? И таким образом продолжают искусственно нагнетать обстановку в стране.

Можно себе представить, что такие лидеры и вдохновители оппозиции способны сделать, а точнее ,натворить, если, упаси Бог, их допустить к власти? И что они вообще конкретно могут предложить обществу кроме демагогии? Тем более что эта оппозиция уже была у власти, и общество имело возможность наблюдать, что она ему предлагала.

Говорят о расколе. Но раскол был давно, а Р.Хаджимба прилагает немалые усилия по его преодолению.

Во многих странах не то что за три с лишним года меняются три-четыре Премьера, а в один год, порой, меняются по пять и более составов Кабинета Министров. Если верить некоторым выступавшим на съезде, задававшим на нём тон, то в стране вообще ничего положительного нет, так же как нет и никакого продвижения, никаких улучшений, сплошной негатив. Но, во-первых, такого не бывает. Хотя бы для некоторой символичной правдоподобности, для приличия можно было не говорить и не утверждать такое.

Понятно, оппозиция должна быть в обществе. И она должна не давать дремать власти. Но в упор не видеть то положительное, что в неимоверных условиях пытается делать власть (и многое ей удаётся), заодно шаг за шагом расчищая оставленные предшественниками авгиевы конюшни, не видеть те конкретные реальные шаги по оздоровлению тяжёлого положения, доставшегося в наследство нынешнему руководству, всем нам от предыдущего руководства – верх несправедливости, лукавства и коварства.

Одна желчь, конкурирующая со злорадством. Это, конечно, не критика. У критики есть разные уровни: доброжелательная, конструктивная, саркастическая, злобная. Критика, имеющая не самые высокие цели, задачи и мотивы, есть критиканство. Критика, которую мы слышали на съезде «Амцахара», произвела на многих печальное, удручающее впечатление. И для такой, с позволения сказать, «критики» собирать целый съезд? Так вот, если говорить об этой «критике», её объективной оценке, мы со всей ответственностью утверждаем, что такая критика ниже уровня всякой критики.

А чего стоит менторско-назидательный, поучительный тон, который, кстати говоря, никогда не заменял аргументы. Ну, прямо «Поучения» царя Аменхотепа. Но он в «Поучениях своему сыну» поучал совсем по-другому.

Что можно было ожидать от основного докладчика на съезде А. Квициния, который, будучи первым заместителем главы Администрации нашей столицы (в бытность главой А.Лабахуа), в течение целого ряда лет так и не сумел повлиять на него и организовать даже ответ-отписку на письмо политсовета нашей партии во вверенную им Администрацию по важному вопросу передачи на баланс партии части пустующего строения. Оно было нам необходимо для организации в нём музея истории легендарной национально-освободительной армии абхазов «Киараз» и киаразовского движения, размещения офиса Народной партии Абхазии, а также офисов Ассоциации жертв незаконных политических репрессий и Исторического общества Абхазии (в течение многих лет, не имея своих офисов, фактически работающих под открытым небом).

Так что с «ответственными», в т.ч. руководящими представителями предыдущей власти, не повезло не только тогда ещё будущим ополченцам создаваемой в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992- 93 гг. (на пороге которой оказался в то время наш народ) абхазской армии, которым перед самым началом боевых действий они, прежде всего в лице А.Анкваб, не дали, а практически лишили оружия. Создаётся впечатление, что одна из главных задач оппозиции – подмять под себя власть, заставить её работать под её диктовку, а если не удастся, отвлечь общество от проблем, которые власть пытается решать, всячески мешать её работе, ввергнуть общество в состояние ещё большей напряжённости (задача минимум), а то и хаоса (задача максимум). Кому это на руку? Ответ лежит на поверхности. И если в бытность президентом Грузии М.Саакашвили он угрожал сорвать курортный сезон в Абхазии и во время этих угроз тогда зам. Председателя Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации В.Жириновский во главе со своей депутатской фракцией своим отважным и памятным для наших граждан морским вояжем по маршруту Сочи – Сухум спас этот сезон и во многом абхазский бюджет того года, то сегодня такому срыву сезона и подрыву бюджета реально можем угрожать только мы сами. Если мы сами себе враги. И никто нам помочь в этом случае не сможет, если мы сами того не захотим. Пусть сколько хотят, столько и говорят на своём съезде, но тиражировать эти выступления по полчаса, часу и более по двум телевизионным каналам, да к тому же неоднократно? Ну сколько можно говорить на сквозную «тему» о перевороте, словно давно набившую оскомину мантру или заклинания? Ведь эта тема давно исчерпана. И что это за предложение – вызов главного лидера оппозиции А. Бжания на его, видите ли, теледебаты с президентом? Где такое видано и на каком таком законном или морально-этическом основании? Надо было соглашаться приходить на дебаты в прямом эфире во время прошедших выборов.

В связи с вышеизложенным и делая различие между рядовыми членами и руководством и лидерами «Амцахара», политсовет НПА:

1. Призывает оппозицию опомниться, взять себя в руки, умерить необоснованные и чрезмерные амбиции, трезво оценивать реальную обстановку.

2. Требует от её руководства прекратить раскачивать лодку, тщетные попытки шельмования законно избранной действующей власти, перейти в своей оппозиционной деятельности в русло конструктивной.

3. В противном случае Политсовет Народной партии Абхазии со всей твёрдостью в очередной раз заявляет, что вся ответственность за возможные негативные последствия провокационных потуг бойкотирования работы и шельмования власти ложится на организаторов этих попыток.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Заявление политсовета Народной партии Абхазии от 11 июня 2018 г.