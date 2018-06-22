Новости из Нагорного Карабаха

ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял в Ереване сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Министр отметил, что действия Азербайджана в последние дни направлены на дестабилизацию ситуации, а от рук азербайджанских снайперов гибнут люди. Тоноян также поднял вопрос, связанный с передвижениями азербайджанских войск в Нахичевани.

Напомним, что в последние дни на различных участках линии соприкосновения войск Азербайджана и Карабаха наблюдается процесс мобилизации – к границе стягивается техника и живая сила.

ДЛЯ МИРНОГО РЕШЕНИЯ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтверждают приверженность к исключительно мирному решению карабахского конфликта.

Мнацаканян встретился в Ереване с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Коснувшись убийства военнослужащего Армии обороны Нагорного Карабаха выстрелом с азербайджанской стороны, Мнацаканян подчеркнул, что подобными провокациями Азербайджан серьезным образом ставит под сомнение свои обязательства в мирном процессе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НКР

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Соответствующее заявление Саакян сделал во время интервью общественным телекомпаниям Арцаха и Армении.

Президент подчеркнул, что его участие будет в качестве гражданина Арцаха, который избирает нового президента.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия