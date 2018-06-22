Новости из Южной Осетии

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

Руководство Южной Осетии уделяет самое пристальное внимание решению проблемы разрушенного жилья, отметил глава государства Анатолий Бибилов в ходе инспекции квартир и домов, восстановленных за счет средств благотворительного фонда «Единство Алании».

«В этом году мы планируем отстроить 15 домов в Цхинвале и столько же в районах республики. Хочу подчеркнуть, что все эти дома были разрушены в ходе войны в августе 2008 года. С тех пор наши граждане ждут, когда их жилье будет восстановлено», – цитирует Бибилова пресс-служба президента.

За прошедшие месяцы текущего года по поручению президента из средств фонда «Единство Алании» восстановлено шесть квартир. Еще в трех квартирах работы пока продолжаются. В восстановлении задействованы рабочие бригады администрации г. Цхинвал.

Глава государства также осмотрел разрушенные домовладения по ул. Исака Харебова и дал поручение построить на их месте два новых дома.

Учредителем благотворительного фонда «Единство Алании» является Анатолий Бибилов в качестве частного лица.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начальник отдела науки и профессионального образования министерства образования Южной Осетии Аза Плиева рассказала информагентству «Рес» о перечне вузов, в которых югоосетинские абитуриенты смогут получить образование.

«После окончания школы перед выпускниками и их родителями встает вопрос о том, где продолжить образование, – сказала Плиева. – Уже через две недели в вузах стартует приемная кампания на 2018-2019 учебный год. Наши абитуриенты могут выбрать для поступления Юго-Осетинский государственный университет, где сегодня созданы все условия для учёбы, а также представлен широкий спектр специальностей. Что касается желающих получить среднее профессиональное образование, то в этом им поможет Цхинвальский многопрофильный колледж, где студенты осваивают рабочие профессии».

Представитель министерства добавила, что в случае, если абитуриенты решат получить образование за пределами республики, то на их выбор представлено несколько вариантов поступления на обучение в российские вузы.

По словам Плиевой, выпускники, имеющие отличный аттестат, а также призеры республиканских олимпиад могут претендовать на получение образовательной квоты, выделяемой правительством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (через Россотрудничество). Следом в республике проходят ведомственные конкурсы, в которых выпускники также могут попытать удачу.

Плиева отметила, что министерство образования и науки РЮО получило письма из Финансового университета при правительстве РФ и его филиала во Владикавказе, из филиала МГУ в Севастополе, из РАНХиГС, из Государственного университета управления, из РГСУ и из Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, в которых они подтвердили готовность проводить вступительные испытания в традиционной форме для граждан РЮО.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия