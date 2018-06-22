ВПЕРЕДИ – ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

И вопросы, на которые нужно отвечать самим

Время, действительно, очень стремительно, оно летит со скоростью света. Не успеешь поздравить малыша с первым звонком и первым уроком, а тебя уже приглашают на последний школьный звонок. И вот наступает эта ответственная черта – между детством, юностью и взрослой жизнью. Та линия, по которой выстраиваются выпускники и с высоты своих лет взирают на первоклассников, робко прячущих свои глаза за букетами цветов. Их разделяет путь длиной в 11 школьных лет, наполненных счастливым детством. В такие же майские дни наступали каникулы, и у ребят впереди было столько прекрасных дней, наполненных морем, свободой, развлечениями. Но потом наступало 1 сентября, и они возвращались в свою родную школу, по которой успевали соскучиться и которая также их ждала.

И теперь, когда я смотрю на нынешних выпускников, ловлю себя на мысли, что детство заканчивается тогда, когда позади остается школа. В гудаутской средней школе №4 им. Героя Абхазии Оскара Гвазава, как и во всех школах Абхазии, прозвенел прощальный школьный звонок для 28 выпускников. В этот торжественный и одновременно волнительный для всех день не стеснялись своих слез родители, учителя, да и у самих «виновников» торжества порой блестели глаза, выдавая их волнение.

Директор школы Манана Ардзинба каждый год провожает во взрослую жизнь воспитанников школы – своих любимых детей. Потому что школа не просто учит ребят разным наукам, но учит жизни, готовит к ней. И собственно, какими гражданами станут эти молодые люди, зависит именно от школ. Эту ответственность не просто чувствуют учителя, но и несут ее всю жизнь, оставаясь бессменными наставниками, посвящая школе 20, 25, 40 лет.

–Дорогие наши выпускники, вы вступаете в новый этап своей жизни в год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Перед вами открыты все дороги, вы можете выбрать себе профессию, которая вам по душе, учебное заведение, которое соответствует вашим представлениям о высшем академическом образовании, вы живете в свободном, демократическом государстве. И вместе с вами мы всегда помним и чтим память тех, кто ценой собственных жизней принес нам долгожданную Победу, – сказала М.Ардзинба.

Главные и основные слова на этом последнем школьном уроке говорили выпускники. Центральной частью урока стала тема благодарности учителям, каждому в отдельности и всем вместе. За все. За то, что здесь научили их учиться и дружить, шутить и любить, ценить и благодарить. Это были стихи-посвящения, не претендующие на высокий слог, но идущие от самого сердца, и потому каждый учитель услышал те самые заветные слова от своих учеников.

Впереди у этих ребят школьные выпускные и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Школа, ставшая вторым домом, провожает своих питомцев, чтобы встретить их уже взрослыми людьми и с гордостью сказать им: как мы рады вашим успехам, ведь это заслуга и нашей школы, наших учителей.

А на смену выпускникам 2018 года приходит новое поколение, поколение тех, кто станет выпускниками в 2029 году. И они так же будут смотреть немного свысока на тех, кто впервые придет в школу вслед за ними. А пока самые маленькие, пока еще гости праздника, робко читают свои стихи-посвящения, а кто-то всматривается, чтобы встретить ободряющий взгляд мамы. Так будет всегда: школа прощается с одними и встречает следующих своих учеников. И все повторится – и первые буквы, и первые книжки, и первые пятерки. И пусть эта непрерывная нить поколений никогда не прерывается.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району