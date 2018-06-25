О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании министр экономики РА Адгур Ардзинба рассказал об итогах деятельности ведомства за первое полугодие, которое завершается.

Министр сообщил о поставках инертных материалов в Крым в рамках контракта, подписанного на Абхазо-российском деловом форуме. По его словам, речь идет об объемах до 600 тысяч тонн. «Необходимость в материалах возникла в связи с реализацией федеральных целевых программ на территории России. Вчера было отправлено первое судно в Крым. До конца года до 200 тысяч тонн инертных материалов будет поставлено. В следующем году эта работа продолжится, что является большим плюсом, так как появятся налоговые поступления, рабочие места, будет задействована транспортная инфраструктура, портовое хозяйство. Сумма ожидаемых налоговых поступлений при экспорте до 200 тысяч тонн – порядка 20 млн рублей. Это платежи за недра, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и доходы Государственной компании «Абхазское морское пароходство» за оказание услуг. Выборка материалов проходит в Очамчырском районе под наблюдением экологов. Все экологические нормы соблюдены. Наши порты могут принимать суда вместимостью до 5 тысяч тонн. В совокупности годовой объем может составить до 1 млн тонн», – сказал Ардзинба.

Комментируя рост цен на ряд видов топлива, министр сравнил положение дел с ценовой политикой города Сочи: «Это, в первую очередь, связано с ростом цен на топливо в РФ. Розничная цена на дизельное топливо в Сочи – 1 литр/46 рублей, по нашим последним изменениям 1 литр стоит до 41 рубля. Если говорить о 92 бензине, то розничная цена в Сочи – 45 рублей, у нас – 41, что касается 95 бензина, в Сочи он стоит 49 рублей, у нас – 43 рубля. Топливо – это категория товаров, которая относится к критическому импорту, то есть это товар, который не производится на территории страны, но без его импорта страна существовать не может. Сделано все, чтобы сохранить разницу в цене. К примеру, у нас НДС составляет 10%, а в РФ – 18%. Также у нас есть Соглашение о режиме торговли товарами, которое предполагает возможность поставки в Абхазию нефтепродуктов без применения к ним экспортной таможенной пошлины, что дает нашим предпринимателям балансировать, с учетом минимальной рентабельности».

Адгур Ардзинба сообщил о проделанной работе за неполных 6 месяцев: «Новой структурой Кабинета Министров Министерству экономики РА передан ряд ведомств. По этим направлениям мы начали активно включаться в работу. 17 мая издан приказ, в соответствии с которым Государственному комитету по стандартам запрещено проводить контрольные мероприятия без согласования с Министерством экономики. Все осуществляемые этим органом проверки будут проходить с привлечением депутатов местных собраний, представителей администраций городов и районов и СМИ. Также 18 мая с представителями транспортной отрасли проведено совещание. В этой отрасли много проблем, одной из которых является обновление автопарка. Сейчас мы ищем подходящие модели транспортных средств и возможности для финансирования их приобретения. С начальником Госуправления по транспорту мы выехали на государственную границу по реке Псоу. Когда туристы пересекают границу, сталкиваются с тем, что лица, занимающиеся извозом, не всегда вежливы. Мы поставили перед руководством автовокзала задачу – до 15 июня установить шлагбаум, запрещающий нелицензированному транспорту въезд на территорию автовокзала. Сегодня там установили указатели и камеры аудио-видеофиксации, все они в онлайн режиме будут транслировать ситуацию в МВД РА.

8 июня проведено совещание с представителями бизнеса в сфере связи и заинтересованными государственными органами. Мы ознакомились с их проблемами, обозначили ряд инициатив, которые будем совместно прорабатывать. В первую очередь это – бесплатный доступ к интернету в общественных местах. Унитарному предприятию дано поручение на ж/д вокзалах установить точки доступа. У нас все районы, за исключением города Ткуарчал, имеют доступ к широкополосному интернету «Оптоволокно». Сейчас собираются заявки от предпринимателей, готовых заняться прокладкой оптоволоконного кабеля. Стоит отметить, есть большая цепочка проблем по модернизации передатчиков для улучшения качества вещания. В этой связи запланирован ремонт сухумской телевышки, которая находится в удручающем состоянии. На данный момент готовится смета работы. Что касается передатчиков, то в скором времени сформируем финансовое предложение и обратимся к Премьер-министру».

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс