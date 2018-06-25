Готовность к летнему сезону

Глава Администрации города Сухума Адгур Харазия на расширенном совещании с начальниками служб Коммунального управления, Управления архитектуры, Жилуправления, СЭС, домоуправлений, Управления железной дороги, а также с представителями УВД г. Сухума, АГУ, СФТИ, НИИЭПиТ обсудил вопрос подготовки к летнему курортному сезону.

Зеленое хозяйство продолжает работы по удалению сухих ветвей деревьев, обрезке пальм, формовочной обрезке кустарников, посадке цветов, покосу газонов. Эти работы запланированы по городу и в первую очередь в парках, скверах, набережной и на центральных улицах. Спецавтохозяйство ведет уборку города и стихийных свалок. Службы Коммунального управления проводят очистку городских пляжей, которые не сданы в аренду. Также Управление архитектуры обязало владельцев строящихся в городе объектов привести в порядок прилегающие к стройкам территории.

По итогам отчетов Адгур Харазия подчеркнул, что не все службы в полном объеме выполнили распоряжение о подготовке к курортному сезону, и дал ряд новых указаний. В частности, усилить работу домоуправов по облагораживанию подведомственных им территорий, расчистке заросших участков около пустующих и заброшенных объектов, подать заявки на установку лавочек и мусорных урн, активнее разъяснять гражданам их обязанность содержать прилегающую к домовладениям территорию в надлежащем виде и привлекать горожан к еженедельным субботникам, которые, по распоряжению главы города, планируется проводить каждую пятницу до начала празднования Дня Победы. Водоканалу и РСУ поручено усилить работу по устранению утечек водопровода и засоров канализации.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс