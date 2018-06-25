Обозначили основные проблемы

Представители Государственного инвестиционного агентства и отдела развития предпринимательства Мин-экономики в рамках реализации планов по посещению районов страны с целью ознакомления с состоянием регионального бизнеса и инвестиционным потенциалом совершили рабочую поездку в Новый Афон.

В ходе встречи с главой Администрации Нового Афона Феликсом Даутия были рассмотрены вопросы функционирования бизнеса, его оптимизации и взаимодействия с органами государственного управления.

Представители Инвестагентства посетили гостиничные комплексы и ознакомились с их состоянием и условиями работы интернет-провайдера.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс