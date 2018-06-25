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25.06.2018
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс
Обозначили основные проблемы
Представители Государственного инвестиционного агентства и отдела развития предпринимательства Мин-экономики в рамках реализации планов по посещению районов страны с целью ознакомления с состоянием регионального бизнеса и инвестиционным потенциалом совершили рабочую поездку в Новый Афон.
В ходе встречи с главой Администрации Нового Афона Феликсом Даутия были рассмотрены вопросы функционирования бизнеса, его оптимизации и взаимодействия с органами государственного управления.
Представители Инвестагентства посетили гостиничные комплексы и ознакомились с их состоянием и условиями работы интернет-провайдера.
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс