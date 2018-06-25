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25.06.2018
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МЕДРАБОТНИКИ АБХАЗИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
С профессиональным праздником всех сотрудников медицинских учреждений Абхазии поздравил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
«Дорогие коллеги!
Несмотря на все объективные трудности, вы изо дня в день выполняете свой профессиональный долг, защищая честь абхазской медицины. И пусть у вас будет то, за что вы боретесь для каждого пациента, – крепкое здоровье!» – говорится в поздравлении министра. Т. Цахнакия также пожелал медикам Абхазии мира, добра и благополучия.
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс