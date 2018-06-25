МЕДРАБОТНИКИ АБХАЗИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

С профессиональным праздником всех сотрудников медицинских учреждений Абхазии поздравил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

«Дорогие коллеги!

Несмотря на все объективные трудности, вы изо дня в день выполняете свой профессиональный долг, защищая честь абхазской медицины. И пусть у вас будет то, за что вы боретесь для каждого пациента, – крепкое здоровье!» – говорится в поздравлении министра. Т. Цахнакия также пожелал медикам Абхазии мира, добра и благополучия.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс