Президент РА Р. Хаджимба поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения Республики Абхазия с профессиональным праздником

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Вы выбрали благородную профессию, требующую полной самоотдачи и трудолюбия, отзывчивости и чуткости. Ваш ежедневный труд помогает сохранить здоровье и спасает жизни многих людей. Граждане Абхазии высоко ценят ваше преданное служение охране их здоровья. В медицинских учреждениях нашей страны работают высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и большим опытом. Бок о бок с ними делает свои первые шаги новое поколение врачей, получившее образование за пределами нашей страны.

Сегодня перед вами стоят непростые задачи. Руководство страны уделяет особое внимание реформированию здравоохранения, повышению его эффективности. Благодаря слаженной совместной работе с российскими коллегами в рамках двустороннего сотрудничества жителям Республики Абхазия стала доступна система обязательного медицинского страхования. Убежден, что это позволит нам обеспечить всех граждан нашей страны качественной медицинской помощью».

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА