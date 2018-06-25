Президент РА Р. Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам

В поздравлении, в частности, говорится:

«Республика Абхазия является многонациональной, и празднование Ураза-байрама основано на традициях мирного сосуществования и глубокого уважения ко всем национальностям и религиям. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания».

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА