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25.06.2018

Президент РА Р. Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам

В поздравлении, в частности, говорится:

«Республика Абхазия является многонациональной, и празднование Ураза-байрама основано на традициях мирного сосуществования и глубокого уважения ко всем национальностям и религиям. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания».


Номер:  61
Выпуск:  3662
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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