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25.06.2018
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Президент РА Р. Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам
В поздравлении, в частности, говорится:
«Республика Абхазия является многонациональной, и празднование Ураза-байрама основано на традициях мирного сосуществования и глубокого уважения ко всем национальностям и религиям. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания».
Номер: 61
Выпуск: 3662
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА