ФОРУМ «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ АБХАЗИИ И РОССИИ: ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ»

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в форуме в Москве, посвященном промежуточным итогам взаимодействия между молодежными организациями Абхазии и России, а также новым инициативам по укреплению связей между молодыми лидерами. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент Абхазии обратился с приветственным словом к участникам и, в частности, сказал: «Сегодня молодые люди активно включаются в жизнь наших государств. Называться молодыми лидерами, организовывать движения молодых людей, нацеленных на изменение ситуации в наших странах, – это, действительно, здорово. Лидер – это тот, кто повел за собой людей и делает все во благо своей страны. Несомненно, люди с такими качествами способны решать проблемы. Существует огромное количество вопросов, на которые могут и должны влиять наши молодые граждане.

Абхазия могла бы использовать помощь России в развитии основных направлений экономики нашей республики. Это, конечно же, туризм и аграрный сектор. Благодаря им наша экономика сможет состояться.

Несомненно, во всех этих процессах должны принимать участие и молодые ребята. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что в системе государственной власти значительное количество молодых людей. Они активно работают, вовлечены в различные структуры, занимают достаточно высокие посты. Это, например, министр экономики. Это – молодые люди, которые понимают, зачем пришли, и готовы нести ответственность за тот участок работы, который им поручен. Я искренне рад тому, что в Абхазии и России есть молодые люди, готовые работать во благо наших стран. У нас в Абхазии есть Государственный комитет по молодежной политике, Совет молодых дипломатов, и все они активно задействованы в различных сферах. Молодые лидеры должны развиваться так, чтобы в будущем могла зайти речь о передаче им управления. Я уверен, что так и будет.

Для нас очень важно выстраивать отношения с Россией. Она – наш главный стратегический партнер, страна, которая первой нас признала. Мы должны состояться как государство, чтобы Российская Федерация и весь мир увидели, что все происходящее за последние годы было не напрасно. Россия оказалась в сложной ситуации после событий августа 2008 года. Недавно нас признала Сирия. Она воюет со всем миром, а рядом стоит только Россия. Сирия была важным региональным игроком. Сирия не побоялась, признала Абхазию и Южную Осетию. Пока этого не делают остальные страны, но у нас не стоит задача в одночасье получить все признания мира. Совместно с Министерством иностранных дел и руководством России мы достигнем успехов».

Президент поддержал предложенные инициативы, а также отметил, что они представляют собой возможности для участия молодых людей в жизнедеятельности государства.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА