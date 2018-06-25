КОГДА ПРИСУТСТВУЕТ ХУДОЖНИКА ДУША...

Творческий подход

Хоть последние весенние дни Сабины Ахиба и наполнены были множеством дел, оформлением дипломной работы – как-никак она готовилась к защите на факультете графического дизайна Абхазского государственного университета – ее мысли то и дело убегали к гончарному кругу, к светлой студии в комплексе «Сухумприбор». Подруги удивляются: «Люди мечтают об отпуске – о каком угодно, учебном, очередном, даже за свой счет, а ты просто бредишь своей работой!»

Полгода назад Сабина пришла к Дауру Гумба, руководителю студии «Артель» на практику и начала работать на гончарном круге. Подружиться с этим, как оказалось, совершенно живым существом оказалось непросто, но даже первая немного кривоватая кружечка, которая буквально родилась под ее пальцами, показалась Сабине чудом.

– Отведем этой кружечке вот это почетное место и посмотрим, как будет расти твое мастерство, – сказал Даур. Уж он-то наметанным глазом сразу приметил, что у Сабины есть способности к гончарному делу.

– А вот, взгляните, это одна из недавних работ Сабины, – Даур с гордостью демонстрирует прекрасный керамический сосуд с безупречными формами, и у него радостно сияют глаза. Он искренне радуется успехам бесспорно талантливой девушки. – И – представьте – такой мощный рост всего за полгода!

Сабина несказанно рада, что у нее так замечательно стали получаться глиняные сосуды, каждый день она осваивает новые формы, ее фантазия подталкивает попробовать еще неизведанное.

– Ну уж теперь-то я нашла свое занятие на всю жизнь! – счастливо восклицает она. – Я нашла себя!

Это и правда счастье – когда ты испытываешь удовольствие от работы, считаешь часы, чтобы скорее погрузиться в процесс, и не замечаешь, что за окном спустились сумерки и давно пора домой.

Если бы каждый мог вовремя найти то, чем бы ему хотелось заниматься взахлеб, с удовольствием, меньше было бы поломанных судеб, меньше было бы недовольных, хмурых людей. Самому Дауру это чувство радости от счастливо прожитого дня хорошо знакомо. Окончив историко-юридический факультет АГУ в 1989 году и поработав несколько лет в официальных структурах, он с легким сердцем сменил строгий костюм на уютный пуловер и основал фирму по изготовлению собственных абхазских сувениров.

Именно сейчас, во время курортного сезона, мы вдруг спохватываемся – а где же наши сувениры? Неужели снова будем предлагать гостям Малайзию, Тайвань, Китай и даже Сочи? Побывав в студии «Артель», я убедилась, что не так уж в этом смысле мы и безнадежны.

Все, как и положено, на добротном ответственном производстве. Вот люди за кульманами, создающие идеи и разрабатывающие макеты тех или иных изделий. Здесь, конечно, с удовольствием выполняют заказы по нанесению логотипа или символики Республики Абхазия на различную, в том числе совсем не абхазскую продукцию, но уже налажено производство бумажных и целлофановых пакетов с символикой Абхазии. Здесь проставляют логотип на работы местных художников, на лазерных аппаратах придают любую форму изделиям из дерева, вырезают по рисунку любые кружева из дерева, кожи, одним словом, здесь работают настоящие волшебники.

Даур Гумба поясняет, что эксклюзивные вещи стоят несколько дороже, чем, скажем, то, что делается массово. Кстати, тем же эксклюзивным гончарным изделиям здесь предлагают альтернативу – керамическую посуду, выполненную методом заливки материала в формы. Это тоже, безусловно, очень интересные вещи, но душа художника в них не присутствует.

Даур знакомит меня с двумя девушками – Алина Елизбария и Даяна Шушания колдуют над дипломной работой Даяны. Алина уже закончила учебу на педагогическом факультете, а ее подруге предстоит защита диплома.

Признаюсь, что работать над таким дипломом – одно удовольствие. И это удовольствие я читаю на лицах девушек. Даяне нужно представить на защите альбом для девочки, и в этом альбоме каждая деталь уникальна: выпилены рамочки в виде сердечек, украшения, одним словом, произведение искусства – да и только!

В этом цехе представлены трафаретная печать, тампонная печать, сублимационная печать и глубокая лазерная гравировка. Рядом цех, где делают гравировку и 3-D гравировку.

По заказу студии «Артель» художники пишут иконы. А в цехе деревообработки, куда я прохожу в сопровождении Даура и директора ОАО «Сухумприбор» Марлена Гадлия, изготавливают деревянные оклады, в которые потом иконы помещаются.

Настоящая гордость Даура – это стеклодувный цех. Он рассказывает, что, оказывается, даже в России всего два производства, изготавливающих елочные игрушки из стекла.

Когда кто-то из российских журналистов обмолвился, что, мол, вы – третьи, Даур вежливо напомнил, что Абхазия – хоть и ближайший сосед России, но все-таки другая страна.

Главный в стеклодувном цехе – гуру стеклодувного дела Дмитрий Даниулов.

На стеллажах – сотни разноцветных фигурок – животные, персонажи мультфильмов, кого здесь только нет. И скоро вся эта армия из стеклянного зверинца отправится в места скопления туристов. Мне предложили выбрать на память что-нибудь. Приглянулась фигурка, которую я назвала про себя «грустный пес». А присмотрелась и поняла: не пес это, а самый настоящий кот.

– А вот здесь, – глаза Даура снова загораются азартом, – мы заканчиваем монтаж печи для варки стекла. Поверьте, сегодня мало кто может похвалиться тем, что варит свое стекло. Уж в Абхазии-то я точно единственный.

Посещение студии «Артель», что характерно, свободное. Главное, чтобы дело двигалось, а сколько времени ты проводишь здесь, контролировать незачем. Руководство завода то и дело высказывает замечания: «И когда же вы перестанете работать по ночам?» А счастливые, как известно, часов не наблюдают...

Юлия СОЛОВЬЕВА

Фото автора

Номер: 62Выпуск: 3663Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА