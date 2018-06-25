С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Очамчырский район

В Очамчыре прошел отчетный концерт детской студии «Малышок», организованный при районном отделе культуры. Послушать, как поют дети, посмотреть танцы и сценки из спектаклей пришли не только родители студийцев, но и представители районной Администрации, горожане, школьники.

О деятельности студии рассказала ее руководитель Медея Чилачава. По ее словам, на прошедшем отчетном концерте ученики представили по 4 танца и песни. «15 июня наши дети в качестве гостей участвовали во II международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Дружба народов», прошедшем в Сухуме, где они представили песню и танец «Красная шапочка», – уточнила она.

Сейчас студию посещают уже 30 детей, увеличилось количество секций. «Детей обучаем рукоделию, вокалу, сценическому образу, шитью кукол, плетению корзинок, ставим спектакли. Все преподаватели – с высшим образованием. Наши ученики неоднократно участвовали в различных фестивалях и выставках, как в городе Очамчыре, так и в других районах и городах», – сказала Чилачава.

Номер: 62Выпуск: 3663Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс