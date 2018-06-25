ЧЕТЫРЕ ДНЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

C 7 по 10 июня абхазская делегация, возглавляемая заместителем руководителя Администрации Президента Республики Абхазия Адгуром Лушба, по приглашению губернатора Курской области Александра Михайлова и президента Курской ТПП Виктора Гребенникова приняла участие в VII Среднерусском экономическом форуме и XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2018», проходивших в городе Курске. В состав делегации также входили замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров, директор Инвестиционного агентства при Минэкономики РА Инар Гицба, специалисты Управления сертификации и деловой информации и Управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Алиса Лакоя и Херсон Симония, а также по приглашению ТПП РА директор РУП «Абхазмед» Даур Тугуш и представитель ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» Эсма Кортава.

На основании соглашения о двухстороннем сотрудничестве Торгово-промышленной палаты Абхазии и ТПП Курской области, 7 июня специалисты ТПП РА Херсон Симония и Алиса Лакоя приняли участие в заседании ассоциации торгово-промышленных палат Центрального Федерального округа Российской Федерации. Руководители 15 палат и ТПП города Гомеля (Белоруссия) обсуждали возможность использования палатами цифровой технологии в своей деятельности и в сфере общественных формирований, а также вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инструменты взаимовыгодного сотрудничества членами торгово-промышленных палат ЦФО.

Представители ТПП Абхазии присутствовали на заседании в качестве почетных гостей, и Херсону Симония было предоставлено слово для приветствия.

Поблагодарив организаторов заседания ассоциации за приглашение принять в нем участие, Херсон Симония напомнил, что именно благодаря бывшему президенту ТПП, ныне премьер-министру Геннадию Гагулия, еще в 2009 году Торгово-промышленная палата РА наладила дружеские и рабочие отношения с ТПП Курской области. Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве. Чуть позже был подписан и Протокол о намерениях между правительством Республики Абхазия и Администрацией Курской области.

По завершении мероприятия представители палаты вручили подарок президенту Курской ТПП Виктору Гребенникову от президента Торгово-промышленной палаты РА Тамилы Мерцхулава.

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8 июня начал свою работу VII Среднерусский экономический форум (СЭФ) на тему «На пути к экономике знаний». В нем приняли участие более 1500 представителей государственных организаций и вузов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО из 20 регионов России и 18 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор, Вьетнам и др.

Среднерусский экономический форум – это авторитетная дискуссионная площадка, в рамках которой обсуждаются актуальные вопросы развития экономики ЦФО.

Организаторами мероприятия выступила Администрация Курской области при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, отраслевых министерств и ведомств Российской Федерации, а также Российской торгово-промышленной палаты.

В течение двух дней специалисты и эксперты обсуждали экономику знаний и перспективу развития регионов Центральной России.

В рамках СЭФ-2018 прошли 11 заседаний, 5 выставок, презентации проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО и предпринимательских бизнес-проектов, деловые встречи и переговоры, заключались соглашения о сотрудничестве и бизнес контракты, работала зона делового общения «Биржа контактов».

В работе форума принимали участие замруководителя Администрации Президента РА Адгур Лушба, замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров и директор Инвестиционного агентства при Минэкономике РА Инар Гицба, а также директор РУП «Абхазмед» Даур Тугуш и представитель ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» Эсма Кортава.

Адгур Лушба зачитал приветственный адрес премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия губернатору Курской области Александру Михайлову, в котором он выразил благодарность за приглашение принять участие в VII Среднерусском экономическом форуме и в ХVIII универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2018».

В приветственном адресе, в частности, говорится: «Курскую область и Республику Абхазия связывают прочные трансграничные связи и различного уровня правовые акты, основу которых составляет Протокол о намерениях между правительством Республики Абхазия и Администрацией Курской области, Соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами Сухум и Курск, Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Курской области.

Уверен, что участие представителей Администрации Президента Абхазии, министерства экономики и сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты и предпринимательского сообщества Республики Абхазия в VII Среднерусском экономическом форуме и ХVIII универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2018» будет способствовать эффективному росту экономики, сотрудничества и взаимопонимания между Республикой Абхазия и Курской областью.

Уверен, что в Вашем лице имею надежного друга нашего народа и страны».

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9 июня открылась ХVIII межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка – 2018». Это мероприятие ежегодно собирает тысячи гостей не только из регионов Российской Федерации, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, таких, как Белоруссия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, КНДР, Германия, Молдавия и другие.

Курская Коренская ярмарка представляет собой эффективную платформу для конструктивного диалога представителей деловых кругов, органов государственной власти и экспертного сообщества. Ярмарка способствует созданию благоприятной конкурентной среды, внедрению инновационных технологий, привлечению инвестиций, расширению межрегиональных и внешнеэкономических связей региона.

В этом году в ярмарке приняли участие более шести тысяч человек, а выставочно-ярмарочные, спортивные и культурные мероприятия в течение двух дней посетило более пятнадцати тысяч человек.

Организаторы постарались, чтобы у гостей остались незабываемые впечатления. На главной сцене выступили 28 творческих коллективов. Почти 100 мастеров декоративно-прикладного творчества порадовали гостей своими сюрпризами на выставках народных промыслов, знаменитой на весь мир хохломской живописью на деревянных изделиях, старинной утварью и убранством.

Абхазия в пятый раз принимала участие в Курской Коренской ярмарке. В рамках межправительственных соглашений, установленных между Республикой Абхазия и Курской областью, абхазской делегацией был предоставлен стенд в главном выставочном павильоне.

Абхазская экспозиция традиционно была представлена баннерами с видами Абхазии, буклетами и широким ассортиментом продукции абхазских предприятий и индивидуальных предпринимателей: ООО «Вина и Воды Абхазии» – вино и коньяк, ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» – пиво и лимонады, «Абхазпродукт» – аджика, ООО «Шато Абхаз» – чача, ИП Квициния – асыдзбал, ИП Джанашия – мед, ИП Шохин – джемы, ИП Мукба – чача и продукция Ассоциации пчеловодов Абхазии – абхазский мед. Были также выставлены копченый сыр, аджинджух, орехи, различные сувениры и др. И как на всех других выставках, абхазские товары пользовались большим спросом среди посетителей ярмарки.

Почётными гостями павильона стали губернатор Курской области Александр Михайлов и представители различных министерств и ведомств региона.

По сложившейся многолетней традиции на церемонии закрытия лучшим и самым активным участникам ярмарки Александр Михайлов вручил благодарственные письма, дипломы и медали губернатора Курской области.

Благодарственные письма получили Администрация Президента и Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

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Мы попросили членов делегации Среднерусского форума и Курской Коренской ярмарки и поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров: «Я впервые участвовал в таких серьезных мероприятиях. По итогам форума губернатор Курской области Александр Михайлов дал пресс-конференцию и пригласил меня в ней поучаствовать. Журналисты интересовались приоритетными направлениями развития наших отношений. Так как я представлял аграрный комплекс, естественно, речь шла о сотрудничестве в этой сфере и о том, что мы можем предложить жителям Курской области.

Стоит подчеркнуть, что область эта, в плане производства продукции, весьма самодостаточная. Кроме того, она тесно сотрудничают с Белоруссией, которая поставляет в Курскую область качественные товары.

Абхазская делегация встретилась с представителями бизнес-общества, в том числе с руководством крупнейшей в России компании «Конти» – производителем конфет, которые продаются и у нас в Абхазии.

Я в большом восторге от Курской Коренской ярмарки – это был настоящий праздник как для производителей, так и для посетителей.

Отдельно хочу остановиться на абхазском павильоне: представители Торгово-промышленной палаты подошли к его оформлению очень серьезно и ответственно. Красочно оформленная экспозиция была видна издалека и привлекла, в прямом смысле этого слова, море посетителей. Все постоянно интересовались, где можно купить абхазскую продукцию.

Кстати, губернатор Курской области Александр Михайлов больше всего времени провел именно у нашего павильона.

Хочу выразить благодарность Александру Михайлову за особое внимание, оказанное абхазской делегации. Все время нас опекали специально прикрепленные сотрудники комитета пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации Курской области. Мы постоянно говорим об абхазском гостеприимстве, но, поверьте мне, наши курские коллеги ни в чем нам не уступили.

В заключение хочу подчеркнуть: нам обязательно нужно участвовать в разного рода выставках, и очень хорошо, что Торгово-промышленная палата РА это постоянно делает. Это не только новые знакомства и общение, но и самое главное – распространение информации об Абхазии. Выросло новое поколение, которое ничего о нас не знает».

Специалист Управления внешних связей и инвестиций Херсон Симония: «Я впервые был в Курской области и узнал очень много интересного. Это один из самых развивающихся регионов России, где валовый сбор зерновых способен прокормить девять таких областей.

ТПП с 2009 по 2013 годы принимала участие в Курской Коренской ярмарке, потом последовал перерыв, но несмотря на это нас были рады видеть среди участников этого мероприятия. И все официальные лица, которые с нами общались, говорили о дальнейшем сотрудничестве и развитии взаимоотношений. Организаторы ярмарки просили нас обязательно приехать на следующий год.

Нам было очень приятно, когда нашу экспозицию посетил губернатор области Александр Михайлов. Он долго беседовал с членами делегации.

Журналисты регионального телевидения и журнала «VIP/Взгляд. Информация. Партнерство» Курской области тоже интересовались впечатлениями членов делегации о ярмарке, спрашивали об Абхазии и о том, чем она может привлечь жителей области.

Стоит отметить, что наш павильон вызвал живой интерес у посетителей. Люди приходили в восторг, увидев надпись «Абхазия», и с удовольствием вспоминали об отдыхе в нашей республике. Но, как оказалось, молодежь в большинстве своем знает о нас лишь понаслышке или вообще не знает.

Мы много рассказывали об Абхазии, ее туристическом потенциале, раздавали буклеты. И все постоянно говорили о необходимости открытия специального магазина или хотя бы отдела в каком-нибудь магазине, где всегда можно было бы купить наши вина, аджинджух, аджику, варенье и джемы».

Специалист Управления сертификации и деловой информации ТПП РА Алиса Лакоя: «Главный выставочный павильон Курской Коренской ярмарки находится в красивейшем месте. На мероприятии царила праздничная атмосфера, проводились гулянья. И люди в Курске очень доброжелательные и теплые, у меня осталось много хороших впечатлений от общения с ними и от самой ярмарки.

Курская Коренская ярмарка – третья по величине, по значимости и количеству участников в России. И для нас очень почетно, что мы тоже участвовали в этом мероприятии и в заседании Ассоциации ТПП ЦФО РФ.

Я считаю, что мы обязательно должны принимать участие в выставках и ярмарках и таким образом пропагандировать себя.

Кстати, посетивший абхазский павильон вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев очень тепло вспоминал свой отдых в Абхазии в 1982-1983 году и очень сожалел, что больше ему не удалось к нам приехать.

Я считаю, что наша республика интересна для россиян не только курортами, но и продукцией. Абхазская вино-водочная продукция, аджинджух, сушеная хурма, аджика, специи – все это пользуется большим спросом. А вы знаете, как у нас просили арахан (реган) и, вы не поверите, обычный лавровый лист, которые присутствовали в оформлении нашего павильона.

Отдельно хочу выразить благодарность от ТТП РА губернатору Курской области Александру Михайлову и президенту Курской ТПП Виктору Гребенникову за теплый и дружеский прием. Это говорит об уважительном отношении к нашей республике».

– Участие в Курской ярмарке является весьма важным событием для Республики Абхазия. Здесь проводятся переговоры, презентации, деловые встречи, круглые столы, заключаются соглашения и договоры о сотрудничестве, бизнес-контракты в различных отраслях экономической сферы, происходит обмен идеями. Такие мероприятия способствуют дальнейшему развитию экономических, деловых и культурных связей, которые перерастают во взаимовыгодное сотрудничество, положительно влияющее на развитие экономики нашей страны, а также на сотрудничество между Республикой Абхазия и Курской областью, – считает президент ТПП Тамила Мерцхулава.

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В продолжение темы о сотрудничестве: на недавнем рабочем заседании правительства обсуждался вопрос необходимости приобретения кассовых аппаратов с целью наладить контроль за наличным обращением средств. Премьер-министр Геннадий Гагулия отметил, что в Курске – самый лучший завод в России, который выпускает кассовые аппараты, и поручил изучить предложения этого предприятия.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 62Выпуск: 3663Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА