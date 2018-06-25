ИЗДАН ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМ ИЗ НАСЛЕДИЯ УЧЕНОГО Ш.Д. ИНАЛ-ИПА

Абхазский институт гуманитарных исследований АНА продолжает издавать полное собрание трудов известного абхазского ученого-историка, профессора Шалвы Денисовича Инал-ипа. Недавно в РУП «Дом печати» вышел четвертый том, а всего должно быть издано одиннадцать томов. Новый том состоит из двух частей: «Зарубежные абхазы» и «Ступени к исторической действительности». В том вошли работы Инал-ипа, «посвященные вопросам истории и этнографии абхазов, проживающих за пределами своей исторической родины, а также этнической ситуации в Абхазии периода как зрелого и позднего Средневековья, так и Нового времени».

Естественно, не подлежат сомнению обоснованность и правдивость его заметок о постоянно волнующей нас всех судьбе абхазских махаджиров, об образе жизни и уровне ассимиляции их нынешних потомков. Поэтому особый интерес представляют заметки и зарисовки, исторические сведения ученого об абхазах, проживающих сегодня во многих странах мира.

Что касается второй части четвертого тома трудов Инал-ипа, а это в принципе книга, то она отражает, наряду с другими вопросами, этнические изменения на территории Абхазии, связанные как с трагическими страницами махаджирства, так и с продуманной системой ассимиляции и заселения территории нашей страны соседними мегрелами, сванами и грузинами. В связи с этим особый интерес вызывает послесловие к этой работе ученого, написанное его женой, также ученым Мирой Константиновной Хотелашвили-Инал-ипа, являющейся составителем четвертого тома и членом редакционной коллегии по изданию трудов Шалвы Денисовича. Приведу несколько отрывков из этого её послесловия:

«Книга «Ступени к исторической действительности» писалась автором в основном в конце второй половины 1980-х годов. О приблизительном её содержании знали многие сотрудники института и ждали её быстрейшего завершения и издания. Это было время, предшествовавшее развязанной Э.Шеварднадзе грузино-абхазской войне. В эти годы в Грузии бурным потоком в прессе и по телевидению изливались направленные против Абхазии, её истории и народа статьи и выступления.

К сожалению, широким антиабхазским фронтом выступали и грузинские ученые как самого высокого ранга, так и мелкие злопыхатели. Абхазские ученые в силу своей немногочисленности не имели возможности противостоять на равных многим и многим сотням грузинских авторов, пропагандировавших поздний приход абхазов на территорию современной Абхазии и тем самым отрицавших автохтонность абхазов на своей родине.

Крайне обеспокоенные сложившейся тяжелой ситуацией, к Шалве Денисовичу пришли сотрудники института и попросили его принять какие-либо меры в защиту искажаемой исторической правды, чтобы дать отпор шквалу ложной информации. А когда он спросил, что он может сделать, по их мнению, в данной ситуации, они попросили его ускорить работу над книгой «Ступени...» и в срочном порядке её издать».

«Шел 1992 год. Вскоре Шалва Денисович получил два сигнальных экземпляра, однако началась война. О судьбе книги мы ничего не знали...».

«Шалва Денисович и до, и во время войны, и после неё возвращался к этой книге, стараясь по возможности завершить над ней свою работу. Беспокоило его то, что он никак не мог найти материалы по некоторым авторам, а также что не завершена работа над третьей главой. Но он всё-таки надеялся в ближайшее время закончить свой труд.

Судьба, однако, распорядилась по-своему. Сердце его не выдержало слишком многочисленных и тяжелых ударов... Перед смертью я дала ему слово, что сделаю все, что в моих силах, для издания неопубликованных и готовившихся к переизданию почти доработанных книг».

«К 2004 году я была уже готова издать «Ступени к исторической действительности» с правками автора, которые он успел сделать во время и после войны...

Однако в окончательном варианте третья глава... не была готова».

«В конце концов, по совету коллег из АбИГИ, было принято решение все подготовленные Ш.Д. Инал-ипа тексты для третьей главы и отобранные им материалы опубликовать в приложении к книге».

Материалы в приложении, о которых говорит Мира Константиновна и которыми заканчивается четвертый том трудов Ш.Д. Инал-ипа, являются прекрасными очерками о хозяйственной и ремесленной деятельности абхазов с древнейших времён и делятся по тематике: сельское хозяйство, охота и рыболовство, производства и ремёсла, судостроение и мореходство.

Безусловно, как научные труды, вошедшие в этот четвертый том, так и все наследие великого нашего ученого для истории Абхазии, для нас и нашего будущего – бесценны. С нетерпением будут ждать читатели, думаю, выхода в свет всех трудов Шалвы Денисовича Инал-ипа, подготавливаемых в АбИГИ к изданию.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 62Выпуск: 3663Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА