По решению проблем на полигоне ТБО в Алахадзы

Вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба на очередном совещании в Администрации Гагрского района с главой района Геннадием Сичинава, главой села Алахадзы Михаилом Капш, главой Администрации Пицунды Нодаром Ванаба и генеральным директором ООО «Чистый город плюс» Александром Георгицыным продолжил обсуждение методов решения проблем на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в селе Алахадзы. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Директор фирмы и ответственные лица представили Астамуру Кецба план мероприятий по устранению проблем на полигоне, который включает в себя как оперативные меры по предотвращению экологических последствий, так и последовательную концепцию технического этапа рекультивации полигона ТБО.

При этом глава Гагрского района Геннадий Сичинава отметил: «Задача касается не только Гагрского района. На эту свалку поступают твердые бытовые отходы также из других районов. Я предполагаю, что местными усилиями при помощи Правительства мы разрешим задачу».

Астамур Кецба подчеркнул, что полигон ТБО должен соответствовать европейским стандартам, чтобы достичь такого уровня, нужно приложить все усилия.

На первом этапе было принято решение законсервировать остаточный органический мусор и непереработанные отходы в специально вырытом котловане размером 100х100 метров. Работу планируется начать 23 июня и закончить в срок до 3 дней.

Номер: 64Выпуск: 3665Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс