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Очамчырский район

Министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар обсудил с главой Администрации Очамчырского района Хрипсом Джопуа возможность расселения семей репатриантов.

Представители Министерства по репатриации РА и Администрации Очамчырского района обсудили на встрече проблемы и перспективы возвращения соотечественников из-за рубежа.

При этом глава районной Администрации Хрипс Джопуа подчеркнул, что жители Очамчырского района, как и все население Абхазии, всецело поддерживают возвращение соотечественников на Родину. «Мы готовы активно содействовать Министерству по репатриации во всех делах и начинаниях», – сказал Джопуа.

Министр по репатриации РА Беслан Дбар сказал, что согласно Распоряжению главы правительства, представители ведомства уже провели встречи в Галском и Гагрском районах. Он отметил, что репатриация является одним из решений сложной демографической ситуации. «В последнее время у нашей диаспоры в Турции возник большой интерес к вопросу возвращения в Абхазию. Мы получили большое количество заявлений, в которых люди выражают готовность к возвращению в Абхазию для постоянного проживания», – сообщил он.

– Наша цель – изыскать жилплощадь для бесплатного предоставления ее репатриантам. Как известно, в селах района есть много пустых домов и участков. В них можно было бы поселить соотечественников, которые вернутся сюда. На сегодня в Абхазии проживают около 5 тысяч репатриантов. Более 200 детей из этих семей обучаются в наших школах. После признания Сирией независимости Абхазии к нам приехали жить 2 семьи из Сирии. Развитие этого процесса позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. У нас нет другого пути.

Министр сообщил, что с 10 июля в Абхазию на летние каникулы из-за рубежа приедут дети репатриантов. «Мы планируем разместить их у местных жителей на две недели. Это позволит улучшить взаимодействие между людьми, наладить дружеские отношения подрастающего поколения, а также продемонстрировать соотечественникам традиции и обычаи местного населения», – сказал Дбар.

Хрипс Джопуа сообщил: «В Очамчырском районе пустуют 14 сел, в которых ранее проживали грузины. В городе Очамчыре, в 6-м районе, есть два секционных дома. В одном из них уже пригодны для проживания 20 квартир. В другом доме – 78 квартир, мы готовы передать их на баланс Министерства по репатриации. В селе Ачгуара Очамчырского района есть возможность расселить 5 тысяч человек. С помощью международных организаций там идет строительство школы, в которой смогут обучаться до 170 детей. А в здании бывшего правления совхоза после ремонта можно расселить 100 семей. Есть много пустых земель, их также можно распределить среди соотечественников. Что касается рабочих мест, в районе есть два питомника (теплицы), где выращивают овощи. Там работают репатрианты из Турции. Есть возможность трудоустроить около 10 семей. Также в городе есть школа-интернат, в которой можно разместить детей».

Для комплексного решения проблем репатриантов Хрипс Джопуа предложил создать в районной Администрации штатную должность по работе с репатриантами, напрямую подчиненную главе района и Министерству по репатриации. «Это необходимая мера. Такой человек должен решать все поставленные министерством задачи и лоббировать вопросы репатриантов», – сказал Джопуа.

Председатель Совета старейшин Очамчырского района Апполон Думава назвал спасением для народа Абхазии возвращение репатриантов в страну: «Для повышения демографии в одной семье должно рождаться более двух детей. А у нас очень много людей, не вступающих в брак. Это плохо сказывается на демографии. Нужно создать все необходимые условия нашим соотечественникам для дальнейшего проживания в Абхазии».

Номер: 64Выпуск: 3665Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс