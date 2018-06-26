КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ВЫЗВАЛ БУРНЫЕ ЭМОЦИИ

В Общественной палате РА

Заседание Общественной палаты, на котором обсуждался квартирный вопрос, проходило беспрецедентно бурно. На повестку дня были вынесены проблемы с так называемыми спорными квартирами, за обладание которыми либо ведутся судебные тяжбы, либо стороны никак не придут к соглашению – кому же принадлежит та или иная жилплощадь.

В отсутствие секретаря ОП Нателлы Акаба вел заседание ее заместитель Даниил Убирия. Как принято в Общественной палате, были приглашены и гости – председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Народного Собрания – Парламента РА Алхас Джинджолия, председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия, начальник жилищного управления Администрации г. Сухума Сергей Матосян, начальник отдела организации исполнительного производства Службы судебных исполнителей Министерства юстиции РА Инар Барциц и представитель Генеральной прокуратуры РА Аида Адлейба.

– В Общественную палату как в последнюю инстанцию поступило более ста заявлений, – заметил Д. Убирия, – причем от тех, кто уже обращался – и в прокуратуру, и в администрации городов и районов. Наша рабочая группа провела работу и пришла к выводу, что при рассмотрении жилищных вопросов бывают случаи, когда игнорируются даже требования прокуратуры и указания президента.

Сообщив, что в качестве примера представители рабочей группы ОП представят анализ ситуации на основе нескольких типичных, на взгляд членов ОП, случаев, Д. Убирия предоставил слово Зурабу Зухба.

Выступающий сообщил, что в течение нескольких последних лет в Общественную палату РА поступило более ста заявлений граждан Республики Абхазия о нарушениях их жилищных прав. Рассмотрев детально каждый случай, рабочая группа ОП, по словам З. Зухба, пришла к выводу, что помимо субъективных факторов, которые, к сожалению, имеют место, очевидны законодательные пробелы. Так, например, в Абхазии до сих пор не урегулирован с юридической точки зрения момент, связанный с членами семьи пособников, откровенных врагов Абхазии, участников грузино-абхазской войны со стороны Грузии. Среди рассматриваемых случаев, сообщили члены рабочей группы, есть и такие, в которых на жилье претендуют именно такие лица. Они являются в Абхазию с юридически заверенными документами на ту или иную недвижимость, и никакого законодательного заслона мы зачастую предъявить этому не можем.

Однако далеко не все случаи, которые приводили члены рабочей группы ОП, касались аналогичных ситуаций. Оказалось, что среди тех, кто остро нуждается в жилье по сей день, еще есть семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., в том числе семьи их детей, а также сами ветераны войны.

И вот тут, к большому сожалению, разговор неожиданно пошел по непредсказуемому руслу. Некоторые члены рабочей группы не смогли сдержать эмоций – понятно, что вопрос очень болезненный и многих касается лично. Вот этот самый фактор неотстраненности и сыграл с участниками дискуссии злую шутку.

В ответ на несколько очень эмоциональных заявлений представитель Администрации г. Сухума С. Матосян покинул заседание. Перед тем как уйти, он сообщил, что пришел обсудить с членами ОП конкретные предложения по совершенствованию работы жилищной сферы, поговорить в том числе и о законодательных инициативах, с которыми собирается выступить столичная Администрация, а разговор не совсем такой, каким должен быть.

В это время в зал заседаний вошли представители общественности, которые знали о предстоящем в ОП разговоре. Некоторые – также эмоционально – рассказали членам ОП свои истории.

Предложения по ситуации высказали члены ОП Сократ Джинджолия, Гена Маргания, Людмила Лолуа, Низам Хапат и другие. Низам Хапат призвал укрепить рабочую группу ОП специалистами из различных ведомств и продолжить работу.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 64Выпуск: 3665Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА