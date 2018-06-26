МИССИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ЛЮДЯМ

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия принял представителя миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.

Глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев прибыл в республику впервые и нанес ознакомительный визит главе Правительства РА.

Геннадий Гагулия приветствовал Максима Забалуева и отметил, что нельзя переоценить роль Красного Креста в странах всего мира во времена вооруженных конфликтов: «История и география международной организации, которую вы представляете, необъятны. Одно из благороднейших дел вашей миссии – поиски останков пропавших без вести солдат в Отечественной войне народа Абхазии. Нет слов, чтобы описать чувства матери, которая не знает, где оплакивать своего сына. Каждой новой фамилией в списке опознанных солдат вы вносите облегчение в дом, где много лет назад случилась потеря».

Помощник руководителя миссии Красного Креста в Абхазии Борис Казанба рассказал Геннадию Гагулия о приоритетных направлениях работы на ближайший период: «Более 150 лет Красный Крест борется с последствиями войн в мире. Наша миссия в Абхазии работает с 1992 года, она обусловлена концепцией работы на ближайшие 5 лет. Эксгумацию останков мы производим также в рамках пятилетней стратегии, и 2021 год станет первым порогом для определения дальнейших задач в этом направлении».

Максим Забалуев поблагодарил Геннадия Гагулия за высокий уровень доверия членов Правительства Абхазии и регулярную обратную связь.

Премьер-министр отметил, что каждый погибший солдат должен обрести могилу. «Выясняя судьбу пропавших без вести, вы дарите вторую жизнь их именам, которые навсегда вписаны в историю Абхазии. Однако год от года экспертизу эксгумированных останков проводить сложнее, так как лучшие носители ДНК погибших – родители уходят из жизни. В таком случае работа усложняется», – сказал Геннадий Гагулия.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца начало свою работу в Абхазии в разгар Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года. МККК организовал гуманитарную программу по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости. Помимо этого, МККК осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудования на станции переливания крови.

Номер: 64Выпуск: 3665Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс