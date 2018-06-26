СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба

«Его Превосходительству Раулю Хаджимба, Президенту Республики Абхазия

Я обращаюсь к Вам от имени народа, правительства Венесуэлы и от себя лично с тем, чтобы выразить глубокую благодарность за Ваши искренние слова поздравления по случаю моего переизбрания в качестве Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

С чувством глубокого удовлетворения я рад гарантировать дальнейшее углубление дружественных и солидарных связей между Венесуэлой и Абхазией с целью усиления двусторонних отношений между нашими странами для развития новых альтернативных направлений интегрального сотрудничества, направленного на благо наших народов.

Пользуясь случаем, еще раз подтверждаю нашу непоколебимую приверженность поддержке международного признания Республики Абхазия.

Также еще раз хочу подтвердить нашу волю к совместной работе, направленной на упрочение многополярного мира и защиту национального суверенитета, справедливости и мира между государствами.

С чувством благодарности, уважения и солидарности по отношению к Вам лично и по отношению к Вашему героическому народу заверяю Вас в моем самом высоком уважении и почтении.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос»

Номер: 64Выпуск: 3665Рубрика: политикаАвтор: Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос»