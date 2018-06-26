ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ – ОСТОРОЖНЫЙ ГОСТЬ

После того, как распоряжением Премьер-министра Геннадия Гагулия в Абхазии учрежден День чистоты, думаю, и на нашей полосе появится рубрика, под которой мы будем рассказывать не только о самих акциях и мероприятиях, но и о том, как меняется сознание людей, как мы приводим в порядок свои города, улицы, территорию возле дома или работы.

Специально созданная Госкомиссия по подготовке мероприятий по празднованию 10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия 16 мая 2018 года приняла решение о проведении в республике Дня чистоты. Была заранее проведена и подготовительная работа – территорию республики поделили на участки, которые закрепили за предприятиями и организациями.

Показательно, что в первый День чистоты и глава государства Рауль Хаджимба вышел убирать территорию неподалеку от своего дома. При этом он заметил для многочисленных журналистов, наблюдающих за ним в основном в объектив фото- и телекамер, что для того, чтобы привести страну в порядок, одного Дня чистоты недостаточно: – Все, что мы делаем сегодня, нужно делать каждый день, а труд людей, которые этим занимаются, – уважать. К сожалению, мы не всегда это понимаем. Вот и приходится сегодня делать многое из того, что можно было сделать уже давно.

Сотрудникам Министерства образования и науки и коллективу Сухумского индустриального колледжа была выделена территория перед сгоревшим зданием Верховного Совета – от трибуны до улицы Сахарова. На уборку вышли четыре десятка человек. Надо заметить, что многие виртуозно обращались с секатором и почти профессионально стригли кусты и газоны. Собранным на этом участке мусором в итоге были доверху заполнены пять мусороуборочных автомобилей.

Министр Адгур Какоба сказал, что этот участок сотрудники будут постоянно держать на контроле. А вот с мусором, которым сожженные корпуса завалены, сотрудники Министерства собственными силами вряд ли справятся.

Многие жители Сухума, подчеркивали, что необходимо срочно что-то решать с домами, в которых никто не живет. Так и говорили: «Если человек не способен восстановить свою недвижимость и она портит облик города, нужно решить что с ней делать – либо продавать, либо передать государству».

Фонд «Горная Абхазия» поддержал акцию интересной инициативой. В социальных сетях ребята инициировали еще одно важное экологическое направление акции – горное. 28 мая группа волонтеров (20 человек) отправилась к озеру Амткял. Ребята очистили прилегающую к озеру территорию от полиэтилена, битого стекла, металла и другого мусора.

Сообщения о начале акции публиковались в социальных сетях. Лично я узнала о ней из новостной ленты Фейсбука. Там же был указан расчетный счет, на который каждый неравнодушный к состоянию природы Абхазии человек мог перечислить посильную сумму. В назначенный день активисты акции, как они себя назвали, среди которых, кстати, были представители разных поколений и среди них наши коллеги-журналисты, приступили к очистке береговой линии.

Как объясняют специалисты-геологи, озеро Амткял совсем молодое. Образовалось, как утверждают некоторые историки, в 1891 году после мощного землетрясения: обвал известняковых пород преградил путь водам реки Амткял. Так как озеро лежит меж высоких лесистых хребтов и питается из горной реки, наполнение его сезонное. Уровень воды зависит еще от дождей и интенсивности таяния снега.

Пластиковая и стеклянная посуда, дверь и железная кровать, выброшенные канистры из-под горючего, пакеты. Мусор висел на деревьях, лежал на бревнах и под ними.

Было решено разобрать и вызывающее ужас сооружение, похожее на охотничий балаган. Мало того, что он был накрыт полиэтиленом, он просто портил вид и создавал впечатление, что это какой-то фрагмент трущобы.

– Делать балаганы из полиэтилена – не в наших традициях. Ведь он не гниет. И если мы не будем принимать меры, если мы не будем чистить наши леса и территорию вокруг рек и озер, то уже через несколько лет вот здесь, на берегу Амткяла, будет не песок, не камни, а слой грязного полиэтилена, – с горечью заметил Тенгиз Тарба.

Каждый, кто приезжает на природу, должен вести себя как осторожный гость: пришел, постарайся не наследить, насладился красотой и уходи, все убрав за собой, не оставив никаких следов. Лучше захватить с собой палатку, которую потом, аккуратно собрав, увезти с собой.

– Важно, чтобы каждый приблизившийся к этому озеру мог увидеть его в первозданной чистоте. И то, что мы сегодня привели озеро и окружающую территорию в порядок, – это наш вклад в очистку популярных мест отдыха. Приезжающие к нам гости должны видеть, что чистота – для Абхазии норма. Важно чтобы в подобных акциях принимали участие как можно больше людей. Если ты сам убираешь, то уж точно ни за что больше не бросишь мусор, не оставишь непогашенный костер. Это достопримечательность нашей страны, которая привлекает туристов, чтобы нам не было стыдно перед гостями нашей республики, да в конце концов – просто перед собой, – сказал Ераст Квирая.

– После знаменитой на весь мир Рицы озеро Амткял — одно из самых крупных в Абхазии. А поскольку добраться до него непросто, немногие знают, что оно серьезно пострадало от загрязнений в течение прошедших пяти лет. И как только потеплело, над озером поднялся зловонный запах, – поделился впечатлениями Тенгиз.

Через несколько дней такие же мероприятия были проведены энтузиастами и в Каманах. На этом представители фонда «Горная Абхазия» останавливаться не намерены. Засоренных участков в Абхазии очень много. В следующий раз, возможно, будут очищены окрестности Гегского водопада или другие участки по дороге на озеро Рица. Собранный на Амткяле мусор вывезли на КамАЗе, который специально наняли на средства сознательных жителей Абхазии и друзей за рубежом, которые перечисляли средства на счет, опубликованный в социальных сетях.

Соб. инф.

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.