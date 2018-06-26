ВОРОБЬИНЫЙ ШУМ ПОУТИХ… ПОЧЕМУ?

Уже давно обратила внимание, что в Абхазии стало как-то меньше птиц, в том числе воробьев, которыми в прошлые годы буквально кишели – и сады, и парки, и дворы. Сядешь на скамеечку подышать – а они прыг-скок вокруг… А тут вдруг смотрю – а их нет. Я слышала, что экологи связывают уменьшение численности птиц с тем, что в больших городах стали активно использовать искусственные газоны, на которых птицам нечего есть, а от обледенительных средств, которыми зимой обрабатывают дороги, птицы погибают. Действительно ли это так?

А. СИДИРОПУЛО, г. Сухум.

За разъяснениями мы обратились к орнитологу, доценту АГУ, кандидату биологических наук Виктору Маландзия.

– Воробьев действительно в Абхазии стало меньше, но сразу замечу, что без проведения специальных исследований напрямую связывать сокращение численности птиц с использованием химических веществ, с какими-то конкретными хищниками или паразитами нельзя. Учитывая, что аналогичная ситуация наблюдается и в южных регионах России, сошлюсь на мнение коллег, которые уменьшение численности воробьев объясняют естественными циклами, характерными практически для всех животных и обозначаемыми научным термином – «популяционные волны». Этот научный термин введен русским биологом С.С. Четвериковым еще в 1905 году. Причинами волн могут быть как внутрипопуляционные факторы, так и внешние – экологические: наличие или отсутствие кормов, метеоусловия в период размножения, стихийные природные явления, численность хищников, эпизоотии, а в последние десятилетия и различные антропогенные воздействия. Продолжительность циклов зависит от уровня репродуктивного потенциала популяции: чем она выше, тем короче циклы.

Так что вот сейчас мы наблюдаем естественное уменьшение численности воробьев, но пройдет несколько лет, и популяция восстановится. Думаю, на это понадобится не более пяти лет.

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.