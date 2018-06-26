ЗАЩИЩАТЬ МИР ВОКРУГ – ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Возвращаясь к напечатанному

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В № 55 газеты «Республика Абхазия» было опубликовано взволнованное письмо отдыхающей из Сызрани Майи Кривошеиной «Одно лечим – другое калечим?», в котором автор заостряет внимание на вопиющем факте последствий природного пожара на склоне в районе «серпантина» на трассе Сухум – Псоу.

Вырубив деревья и кустарники, сотрудники организации, которой было поручено очистить склоны на этом участке, подожгли срубленные ветки. В результате погибли несколько деревьев, в том числе и два, высаженные вдоль дороги во время строительства. Если в момент написания письма – а судя по дате, происходило это накануне майских праздников, ствол эвкалипта был частично обуглен, то сегодня, спустя месяц, очевидно, что эвкалипт погиб. Погибло также и здоровое хвойное дерево на другой стороне дороги. Автор письма, приезжий человек, пишет с болью: «Когда-то, при строительстве «серпантина» эти деревья были посажены вдоль дороги – и не просто так, а во-первых, чтобы корни дополнительно укрепляли склоны и, во-вторых, создавали естественное природное заграждение. Возможно, я списала бы этот случай на досадное разовое недоразумение, но, увы, и в прошлые свои визиты я наблюдала подобные картины. Не парадокс ли: человек – по недомыслию ли, по халатности или намеренно – уничтожает созданное предками во имя его сегодняшней безопасности. В прошлый раз, заметив, что в Пицунде вырубили два кипариса и, как оказалось, чтобы установить на аллее торговую точку, я выразила недоумение: как же это так? Прошлые поколения высаживали эти аллеи, заботились о посадках, наверняка это было не просто.

Мои знакомые – местные жители – со мной не согласились, заявив, что в Абхазии деревья никакой ценности не представляют: они растут просто так, с ними даже приходится бороться. Вырубили – ничего страшного. Вырастут еще».

Автор письма, к сожалению, права. Она отмечает, что за жаждой поскорее подготовить Абхазию к курортному сезону, службы озеленения и благоустройства, не заботясь о последствиях, уничтожают природу, то есть то, ради чего и едут в Абхазию отдыхающие.

Чтобы выяснить, действительно ли подобные «чистки», в результате которых горят стволы здоровых деревьев, не допустимы и какими последствиями это может грозить, мы обратились к доктору биологических наук Сергею Бебиа и начальнику Управления по пожарному надзору МЧС РА Ираклию Елбакиеву.

– Я видел этот участок, – сказал Сергей Бебиа. – Впрочем, подобные картины мы наблюдаем практически повсеместно, и не только у нас в Абхазии. Этот простой способ – поджечь прошлогоднюю траву и тем самым облегчить очистку территории – очень распространен, к сожалению, и в России. Варварство, другого слова не подобрать. И варварство вдвойне оттого, что службы, которые осуществляют эти чистки, не прислушиваются к мнению специалистов и попросту игнорируют наши рекомендации и замечания. Таким образом могут поступать только безответственные временщики, которые не способны мыслить комплексно. Мало того, что это становится причиной пожаров, в результате которых гибнут деревья, ответственные лица не отдают себе отчета, что речь идет в данном случае о склоне на сложнейшем дорожном объекте, поскольку «серпантин» на этом участке дороги – не прихоть или фантазия, а инженерное сооружение, построенное с учетом рельефа местности. При строительстве были рассчитаны все его составляющие, в том числе и устройство и укрепление склонов, и посадка деревьев – все заранее просчитывается. Причем на корневую систему деревьев, посаженных вдоль дороги и на самом склоне тоже распределяется нагрузка, корни деревьев тоже «держат» конструкцию, как бы страхуют ее от расползания. Если мы губим дерево, как в нашем случае, мы закладываем бомбу замедленного действия под наше дорожное сооружение.

С возмущением отреагировали на халатность служб, производивших очистку склона, и в МЧС РА. Подполковник И. Елбакиев сказал: – С наступлением тепла у нас учащаются вызовы, связанные со случаями загорания на природных объектах. Мы устали предупреждать население, которое, чтобы облегчить себе задачу, поджигает сухую траву. А тут речь идет не о частном случае, а о действиях специальных служб, о работе, оплачиваемой из государственного бюджета. Необходимо наказывать за подобное и предавать широкой огласке. Только таким образом мы сможем достучаться до людей, по-видимому. Тем более, не трудно узнать, какая именно организация производила эти работы. А то у нас еще одна беда – никто не может найти свидетелей: никто ничего не видел, не слышал, не знает…

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА