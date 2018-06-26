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26.06.2018
Номер: 65
Выпуск: 3666
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
Хутаба Баджа занял первое место в Первенстве Южного Федерального округа по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 125 кг. В финале он выиграл у спортсмена из Адыгеи и получил право участвовать в предстоящем чемпионате России по вольной борьбе.
Тренируется спортсмен у чемпиона СССР и чемпиона Европы по вольной борьбе, мастера спорта международного класса по вольной борьбе Хутаба Раша Хабуговича.
Турнир проходил 17-19 июня в г. Гулькевичи Краснодарского края, в нем приняли участие более 100 спортсменов из Астрахани, Волгограда, Ростова, Краснодарского края, республик Адыгеи, Калмыкии и Крыма.
Номер: 65
Выпуск: 3666
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту