СПОРТ

Хутаба Баджа занял первое место в Первенстве Южного Федерального округа по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 125 кг. В финале он выиграл у спортсмена из Адыгеи и получил право участвовать в предстоящем чемпионате России по вольной борьбе.

Тренируется спортсмен у чемпиона СССР и чемпиона Европы по вольной борьбе, мастера спорта международного класса по вольной борьбе Хутаба Раша Хабуговича.

Турнир проходил 17-19 июня в г. Гулькевичи Краснодарского края, в нем приняли участие более 100 спортсменов из Астрахани, Волгограда, Ростова, Краснодарского края, республик Адыгеи, Калмыкии и Крыма.

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту