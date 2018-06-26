ИСКРЫ ВДОХНОВЕНИЯ ОДНОГО АБХАЗСКОГО ХУДОЖНИКА

Аслану было три года, когда отец на весь день брал его с собой в лес. Пока отец занимался своим делом, маленький Аслан с удовольствием лепил колесики из глины, которой в селе Бармыше Гудаутского района немало. На следующий день искал эти колесики, смотрел, сохранились ли они в первозданном виде. Кто знал тогда, что испытывает глину на прочность будущий художник?

Сегодня Аслан Нанба – автор множества красивых живописных картин, в которых запечатлены примечательные уголки Абхазии («Он и Она» – два дерева, растущие напротив друг друга на Сухумской набережной, «Беслетский мост», «Каменный мешок», «Отцовский дом», «Гагрский родной пейзаж», «Озеро Рица», «Горное ущелье, река Гега»), керамических работ, отражающих быт, традиции, своеобразие абхазской культуры.

Работы художника находятся в частных коллекциях в США, Израиле, Греции, странах СНГ. Их можно увидеть на выставках, проводимых в республиках Северного Кавказа. Первая персональная выставка художника прошла в Сухуме спустя несколько лет после грузино-абхазской войны и привлекла внимание многих ценителей и любителей искусства.

Аслан Нанба родился 28 июля 1959 года в с. Бармыше Гудаутского района. Окончив школу в родном селе, поступил в Сухумское художественное училище имени А.К. Чачба, затем, отслужив в армии, продолжил учебу в Тбилисской государственной академии художеств. С 1979 года он принимает участие в выставках Союза художников Абхазии. В Сухум переехал после войны, устроил мастерскую на первом этаже своего дома, в котором он живет с супругой и двумя детьми.

Важная часть творческой фантазии художника – это работа над сувенирами, которые выделяются ярко выраженным национальным колоритом. Орнамент на них он наносит огнем свечи. Их можно приобрести во многих сувенирных лавках республики, расположенных там, где пролегают наиболее популярные туристические маршруты, в художественных салонах.

Образы людей, животных, различные статуэтки, предметы быта, вазы, кувшины, эмблемы с достопримечательными местами Абхазии – гости страны приобретают на свой вкус сувениры, запечатлевшие маленькую частицу красивой страны, и увозят с собой в разные страны и себе на память, и родным, и друзьям.

Не так давно в Национальной библиотеке имени И.Г. Папаскир состоялась персональная выставка Аслана Нанба. Выступавшие на ней директор библиотеки (открыл торжество) Борис Чолариа, заместитель министра культуры Беслан Гурджуа и многие другие говорили о значимости творчества художника, его таланте и трудолюбии.

«Он полностью погружается в то, что творит», «Самобытный художник, который передает всю красоту и магию нашей страны», «Хорошо чувствует колорит своего народа. И, слава Богу, он ни на кого не похож, талантливый бунтарь, своеобразный абхазский Дон Кихот», «Он – трудоголик, ничего ни у кого не просит, сам идет своей дорогой, не оглядываясь на других». Такие вот высказывания. На мой вопрос: «Как вы выбираете сюжеты для своих работ?» художник ответил: «Я вижу их во сне. Они тревожат меня, пока я не смогу претворить в жизнь то, что увидел».

Аслана Нанба нередко можно увидеть на Сухумской набережной среди его работ. Люди подходят, подолгу задерживаются возле некоторых из них, восторженно комментируют. Покупают не всегда, но ведь и доброе слово о его творчестве – это уже источник вдохновения для художника, искры которого доходят и до наших сердец.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ