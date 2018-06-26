ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ

Из редакционной почты

Этого человека я знаю почти год. И никогда не пожалею, что судьба свела меня с ним – студентом 4-го курса Сухумского музыкального училища Наром Нанба. Ему всего 24 года. Он и музыкально одарен, и артист, и психолог. За время нашей дружбы спас от развода две семейные пары. Он хотел бы развиваться, двигаться дальше, но у него нет денег на дальнейшее обучение, да и желание остаться в Абхазии постепенно тает. А ведь такие перспективные молодые люди необходимы стране, они и есть новое поколение Абхазии. Присматриваясь к поведению молодых людей в общественных местах, прислушиваясь к их разговорам, наблюдая за ними, я пришла к выводу, что в Абхазии много умных, старательных, трудолюбивых, желающих с полной отдачей работать по той специальности, которую они избрали, совершенствоваться, приобретать новые знания, чтобы принести пользу своей любимой стране. Так воспитали их родители – добрыми, заботливыми, уважительными, понимающими, тактичными. Нар Нанба – один из них. В музыкальном училище он учится на отделении эстрадного вокала. В его группе все ребята талантливы, каждый по-своему. Но есть одно но: если они не продолжат учебу за пределами республики, не приобретут там новые знания и опыт, энергия их таланта станет постепенно угасать. Так как им быть дальше, если у родителей нет возможности материально поддержать детей, а государство ничего не предпринимает? Если бы в стране были специальные программы, направленные на поддержку особо одаренных юношей и девушек!

Не стоит ли в соответствующих инстанциях подумать об этом? Ведь талант всегда нуждается в поддержке.

Анжелика ЛАСТОЧКИНА, г. Сухум

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Анжелика ЛАСТОЧКИНА, г. Сухум