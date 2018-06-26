КОНФЛИКТЫ И МЫ

Ассоциация женщин Абхазии провела в Пицунде двухдневный семинар-тренинг по вопросу, я бы сказала, ныне очень актуальному для нашего общества: «Анализ и превенция конфликтов и кризисов с учетом гендерных аспектов».

Для участия в семинаре-тренинге были приглашены люди, работающие в разных сферах нашей жизни, в основном молодежь и журналисты, так как средства массовой информации в предотвращении (или в развязывании, порой) конфликтов играют немаловажную роль.

Что является основой конфликта? На какой стадии он может прийти к опасной черте и привести к жертвам? Как он влияет на взаимоотношения людей? И есть ли положительные стороны у конфликта? Ответы на эти и другие вопросы искали все вместе, чтобы затем полученные знания и сделанные выводы использовать в повседневной жизни, передать обретенный здесь опыт другим людям, научиться регулировать конфликты, научиться самим и помогать другим вести себя соответственно при той или иной конфликтной ситуации.

Естественно, в конфликтах, как классифицировала и анализировала их ведущая семинара-тренинга сотрудница Ассоциации женщин Абхазии Мариэтта Топчян, можно найти почти одинаковое количество положительных и отрицательных сторон. И давайте начну с перечисления некоторых положительных сторон, они больше греют душу, как говорится. При конфликтах, например, происходит объединение единомышленников и поиск союзников, поиск новых возможностей, идей и приоритетов, ключа к решению конфликтной проблемы, обновление ценностей, это пружина для дальнейшего развития личности и общества и даже для познания друг друга.

А что отрицательного несет в себе конфликт? Приводит к потере доверия друг к другу, к унижению и оскорблению личности, ухудшению здоровья и работоспособности, к разрыву отношений и даже к войне. Социальные и религиозные конфликты ведут к завоеваниям, революциям и в итоге – к гибели людей. Конфликт между отдельными личностями может вызвать более масштабные противостояния родов, соседей, национальностей. Конфликт ведет к переоценке ценностей и к радикализации.

Естественно, что нашему обществу знакомы, увы, конфликты межгосударственные, межнациональные, внутригосударственные, политические, социальные, экономические, семейные, межгрупповые, межличностные и множество других. Многие из них есть и сейчас, мешают нам жить. Нам нужно научиться работать со всеми конфликтами, гасить их, переводить в конструктивное русло – чтобы жить в справедливом и гармоничном обществе. Вот как всего этого добиться? Давайте думать вместе и каждый по отдельности над этим сложным вопросом.

Напомню, что к конфликтам в нашем обществе давно принято привлекать советы старейшин. Другой вопрос, насколько они в последнее время работают эффективно. Ассоциация женщин Абхазии на следующие свои семинары-тренинги планирует пригласить чиновников местного уровня. Это надо только приветствовать. Чиновники тоже должны иметь знания и обретать навыки в погашении конфликтов.

Ну, и напоследок, для улучшения вашего настроения, приведу высказывания, претендующие на афоризмы, которые я записала на семинаре в Пицунде: «Если у вас нет конфликта, значит, у вас нет пульса»; «Если вы не конфликтуете, то вы не знаете друг друга».

Заира ЦВИЖБА

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА