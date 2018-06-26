Завершился IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека»

Что дал он обществу и молодому поколению Абхазии?

А ПЛЕМЯ ФАЗИЛЕВО МНОЖИТСЯ

Этот четвертый фестиваль культуры Фазиля Искандера был особенно желанным и ожидаемым. Мы то и дело спрашивали: «Когда же? На какие числа назначена встреча Фазилева племени в этом году?»

В РУСДРАМе поставили спектакль «Широколобый», готовились к конкурсам школьники, да и кураторы фестиваля Алексей Шервашидзе и Шазина Агрба тоже осознавали ответственность. Теперь фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» – неотъемлемая часть культурной жизни Абхазии и России.

И хотя мы научились уже жить без Фазиля Абдуловича, в этом году фестиваль особенно продемонстрировал, как важен он, его творчество для Абхазии. Подрастают новые читатели, да и среди молодежи немало тех, кто еще только открывает для себя удивительный мир, пропущенный через талантливое сердце Фазиля Искандера.

По обыкновению, фестиваль начался на гостеприимной площадке РУСДРАМа, носящего имя Фазиля Абдуловича, и гостей встречал генеральный директор театра Ираклий Хинтба. Спектакль «Широколобый», поставленный режиссером Искандэром Сакаевым, в рамках фестиваля показали дважды. Зрители приняли спектакль, были очень растроганы и долго не смолкали овации и возгласы восхищения – и режиссерскому замыслу, и игре актеров. В спектакле «Широколобый» заняты Люпчо Спасов (Широколобый), Анна Гюрегян, Марина Скворцова, Мадлена Барциц, Рубен Депелян, Тимур Кварчия и Кирилл Шишкин.

Побывал на спектакле и назвал спектакль «прекрасным» Президент Абхазии Рауль Хаджимба. После первого показа прямо в зрительном зале состоялось обсуждение спектакля с участием актеров и зрителей. Вел обсуждение заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия РА Батал Кобахия. Примечательно, что свое мнение высказывали не только зрители со стажем, но и совсем молодые, и даже дети.

В рамках фестиваля в Сухумском Доме юношества был проведен конкурс детского рисунка «Грушевый компот». И это мероприятие проводится уже второй раз. Название конкурса определил литературный образ, созданный Искандером в рассказе «Детский сад». Кстати, «та самая груша», плоды которой стали источником философских размышлений искандеровского Чика, растет во дворе Дома юношества. И как раз к конкурсу на ее ветвях созрел богатый урожай.

Директор СДЮ Елена Кобахия рассказала, что условия конкурса были очень не простыми: ребятам предстояло создать образы, которые им представлялись во время чтения рассказов Фазиля Абдуловича.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что конкурс детских рисунков будет ежегодным, поскольку он прекрасно укладывается в концепцию Фестиваля Фазиля Искандера, а юным художникам она пожелала творческих успехов и интересных идей.

В конкурсе принимали участие воспитанники секции живописи Сухумского Дома юношества, детской школы живописи «Айнар» и школы «Алашара». Работы победителей будут представлены на выставке детского рисунка, посвященной 90-летию Фазиля Искандера.

По аналогии с прошлым годом, когда в рамках фестиваля была «апробирована» литературная экскурсия по Искандеровскому Мухусу, на этот раз и мы, и гости Абхазии получили возможность увидеть с искандеровской точки зрения любимую Гагру. Составитель карты Сария Нанба и художник Мадина Чкотуа проследовали за героями романа «Сандро из Чегема» и нанесли на карту Искандеровской Гагры и кунсткамеру, и дом Картучихи, и санаторий «Амра», и другие объекты. Карта так и названа – «Сандро и Гагры».

Елена Кобахия, заметила, что работа над созданием искандеровских маршрутов будет продолжена и у гостей Абхазии скоро появится возможность путешествовать с такой литературно-исторической картой и по Очамчырскому району и, наконец, узнать – какой же он – настоящий Чегем!

А министр культуры РА Эльвира Арсалия подчеркнула, что разработка и внедрение литературных маршрутов, вне всякого сомнения, будут способствовать развитию культурно-познавательного туризма в Абхазии. Ведь многие люди, живущие в разных уголках мира и на языках говорящие разных, узнали Абхазию и полюбили ее, прочитав однажды произведения Фазиля Искандера.

Почитатели таланта великого писателя Абхазии и России давно ждали подобный литературный путеводитель. Ведь есть же Булгаковская Москва, Париж Виктора Гюго, а Санкт-Петербург, буквально испещренный литературными маршрутами разных эпох, и вовсе называют каменной книгой.

Министр культуры заметила, что искандеровские маршруты пробудят безусловный интерес и к другим дорогам, которыми ходят по Абхазии персонажи произведений и других талантливых писателей Абхазии, с большинством которых Фазиль Абдулович дружил, которых переводил и, собственно, и распахнул их мир российскому читателю. Так что у Абхазии в этом плане – широкие перспективы.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА