ГЕННАДИЙ ГАГУЛИЯ: «РОССИЯ ВСЕГДА В СУДЬБОНОСНЫЙ МОМЕНТ ПРОТЯГИВАЛА РУКУ ПОМОЩИ АБХАЗИИ»

10 ЛЕТ ПРИЗНАНИЮ РОССИЕЙ АБХАЗИИ

Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия особо представлять нашему читателю, думаю, не надо. Его, государственного служащего, чиновника, политика, «генератора» внешнеторговых экономических связей Абхазии, знают не только в нашей республике, но и далеко за её пределами. Свою карьеру он начал в 80-е годы прошлого столетия и по сей день является весомой фигурой в политике Абхазии. Он дважды возглавлял Правительство Абхазии – с 1995 по 1997 год и с 2003 по 2004 год, затем был главой Администрации Президента. А с 2002 года был бессменным руководителем Торгово-промышленной палаты РА. В 2017 году Президент РА Рауль Хаджимба наградил его орденом «Ахьдз-Апша» II степени. В 2018 году Г.Гагулия вновь возглавил Правительство Абхазии.

Такого в новейшей истории Республики Абхазия ещё не было: чтобы одному и тому же лицу президенты доверяли руководить правительством в третий раз. При этом важно даже не столько магическое число 3, сколько тот факт, что во все эти периоды возглавляемый им Кабинет Министров исправно служил и служит на благо страны.

Наша беседа длилась около трёх часов, и, как всегда, он был сдержан и вежлив. Геннадий Гагулия не позволяет переносить свое настроение или какие-то свои эмоции на окружающих. Повышать голос – это не его метод руководства. Но когда он недоволен чем-то в работе сотрудников и говорит им об этом самым спокойным голосом, уверяю вас – это очень неприятные минуты для них. Внешний образ Геннадия Леонидовича подчеркнуто деловой, всегда аккуратный, темный костюм в сочетании с белой или светло-голубой сорочкой.

– Геннадий Леонидович, приближается юбилейная дата – 10-летие признания Абхазии Российской Федерацией. Вам пришлось пройти непростой жизненный путь становления гражданина, патриота, профессионала. Какую роль, на Ваш взгляд, играет Россия в становлении нашего государства?

– Роль России не только в становлении нашего государства, но и для Абхазии в целом, надо рассматривать с разных позиций. Я имею в виду нашу историю, Отечественную войну народа Абхазии и признание нашей страны Россией как суверенного государства. На разных исторических этапах у нас с Россией были различные отношения. Мы должны усвоить главную мысль: дружба с таким соседом гарантирует нам процветание, сохранение нашего этноса, культуры и дальнейшее социально-экономическое развитие. Ведь известно, что нас насильно присоединяли к Грузии, где всё это мы теряли. И как бы у нас ни складывались исторические отношения с Россией, она всегда в судьбоносный момент протягивала руку помощи Абхазии, помогала выстоять и сохранить нашу страну. И когда сегодня звучат высказывания, что мы сами можем построить своё государство, я считаю, что это провокационные заявления людей, не понимающих те глобальные мировые процессы, которые влияют на международные отношения. Нам необходимо развивать отношения со всеми странами, кто в нас видит друзей и равноправных партнёров. Сегодня Россия получила от Китая кредит – 600 миллиардов долларов. И не потому, что в них нуждалась, а для того, чтобы развивать дальнейшие торгово-экономические отношения. От этого страны становятся сильнее, богаче, поэтому и мы должны развивать сотрудничество с Россией во всех сферах политики, военной стратегии, экономики и культуры. Мы сегодня спокойно живём благодаря нахождению на территории Абхазии российской военной базы и пограничников. Расходы на российские пенсии для наших граждан ежегодно составляют примерно около 4 миллиардов рублей. Россия выплачивает зарплаты и пенсии сотрудникам наших силовых структур. Мы получаем российские средства на реализацию различных социальных и инвестиционных программ. Это немалые затраты. Но ведь наши геополитические интересы взаимны, и мы должны ценить друг друга. А над этим надо задуматься. Мы должны понять и осознать мощь России. Сегодня Россию обложил санкциями весь западный мир вместе с Америкой. Однако её мощь непоколебима, и их санкции идут во вред им самим.

Сегодня между Россией и Абхазией наилучшие дружественные отношения. И нынешний лидер России Владимир Владимирович Путин очень лоялен к Абхазии. Не скрою, что он очень уважительно относится к нашему Президенту Раулю Джумковичу Хаджимба и оценивает его работу как добрососедское и взаимовыгодное сотрудничество. Владимир Путин сегодня вершит судьбу мира, и то, что он так доброжелательно относится к Абхазии, дорогого стоит.

– Геннадий Леонидович, успех в работе вам сопутствовал постоянно, поделитесь, в чём секрет, откуда у Вас такие организаторские способности?

– В любом деле самое главное – наладить механизм управления и проявить инициативу. Необходимо работать непосредственно с людьми. У меня есть жизненное кредо: начал дело – доведи его до логического конца. Главное – получить конечный положительный результат. Никто не родился руководителем. Если сотрудник не справился с работой, то он должен уйти. Это вполне закономерный процесс. Однако в нашем обществе он воспринимается очень болезненно. А если человек справляется с работой, то пускай работает. Не надо его освобождать «по собственному желанию». Самое главное, чтобы работа спорилась. Умение руководить – это талант, который заложен в человеке, такой же талант, как у писателя, поэта или композитора.

Перед развалом СССР, когда все связи с Грузией были прекращены, председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба предложил мне возглавить Комитет по внешнеэкономическим связям. В течение года до начала войны мы провели большую работу: начали укреплять связи со многими российскими регионами, особенно с Татарией и Башкирией. Мы успели даже в то время получить из Башкирии 5 тысяч тонн мазута для Ткуарчалской ГРЭС. Во время войны меня благодарили за этот мазут, именно этим топливом заправляли наши танки. Наши связи с этими республиками положительно сказались на ходе войны. Эти республики оказали нам большую экономическую помощь. В это время меня повысили в должности – я стал заместителем Председателя Совмина Абхазии.

В то время люди были самоотверженными. Никто не задумывался о собственном благополучии. Война делала людей чище.

– Именно во время войны стало ясно кто есть кто. Каждый показал на что он способен.

– У абхазов всегда обостряется чувство единения перед опасностью внешней угрозы. Всех нас объединил лидер народа Абхазии – Владислав Григорьевич Ардзинба. Когда во время войны возникла угроза уничтожения нации, он не дрогнул. Свою мудрость и дальновидность он проявлял всегда. Когда закончилась война, абхазы могли дойти до Тбилиси. Однако Владислав Григорьевич сказал: «Мы дальше не пойдём и никому доказывать ничего не будем. Простой грузинский народ ни в чём не виноват. Из-за сумасшедших политиков мы не станем приносить страдания простому грузинскому народу». Вот каким был наш Первый Президент Владислав Ардзинба. Непоколебимо было и его отношение к России. Когда после войны в 90-х годах нашей республике объявили блокаду, Владислав Григорьевич сказал: «Это делает не Россия, а отдельные политики в России. Придёт время, когда Россия встанет рядом с нами и будет нам помогать». Его слова стали пророческими, жаль, что он не дожил до этих дней.

– Имея большой политический опыт работы, можете прокомментировать проблему решения вопроса двойного гражданства и продажи недвижимости иностранным гражданам?

– Во всём мире разрешается продажа недвижимости, но везде существуют определённые правила. И нам тоже нужно разработать свои рекомендации и условия продажи, выгодные для нашего государства и не представляющие для него никакой угрозы. И речь идет не только о продаже недвижимости гражданам России, но и гражданам других государств. Но к этому вопросу нужно подходить осторожно. Ведь у нас не пустыня. Мы не можем контролировать каждого гражданина, желающего купить недвижимость. Однако гражданин России может в Абхазии открыть предприятие, вложив свой капитал. В таком случае это юридическое лицо имеет право приобретать недвижимость. Нам нужно бояться не иностранцев, а самих себя. Если мы будем так противостоять друг другу, это ни к чему хорошему не приведёт. Мы забыли о своей ментальности, все превратились в политиков. Кодекс чести «Апсуара» вспоминаем тогда, когда нам выгодно. То хотим провести референдум, то хотим создать коалиционное правительство. Создаётся впечатление, что нами управляют ручным пультом. К Абхазии проявляют интерес много стран, и каждая из них старается для достижения своей цели не гнушаться ничем.

– Геннадий Леонидович, а что мешает нам объединиться без внешней угрозы?

– Я считаю, что в республике работают силы, которые стараются дестабилизировать обстановку и играют на человеческих слабостях. Сегодня у нас много различных общественно-политических партий. Здесь уже идёт борьба умов – кто кого переиграет. Идёт информационная война. Кроме того, с 2004 года в республике началось моральное разложение общества. А после 2008 года, после признания Абхазии Россией стране выделили 27 миллиардов рублей. Все эти деньги разошлись в разных направлениях. Но ведь они были в обороте государства. Определённая часть людей имела к ним какое-то отношение. Менялись президенты и их окружение. Строились объекты, появлялись рабочие места, но для определённого круга людей. Но в целом государству и народу пользы от этого не было. Произошёл упадок в экономике, исчезли ведущие отрасли сельского хозяйства. Соглашусь с тем, что сегодня в нашем государстве много проблем, но когда их не было, при какой власти? Надо объективно относиться ко всему, что с нами происходит. И сегодня кричать, что обстановка в стране ухудшается по сравнению с предыдущими годами, просто абсурдно. Не надо гордиться тем, что в республике построены новые и отремонтированы старые объекты на российские деньги. Деньги делают деньги.

– Но ведь у каждого человека своя правда, сложно судить всех однозначно…

– Но всё должно протекать в рамках уважения и взаимопонимания. Замечу, что на арене государственного противоборства в последние годы – одни и те же лица. Они будут между собой драться, а народ будет смотреть и довольствоваться своей копеечной зарплатой и пенсией. Именно сегодня нам нужно единение, правильное понимание. У абхазов распространено выражение: «Тот, кто терпел, многое увидел». Так почему у нас нет терпения, почему всё хотим сейчас и сразу? Не надо прикрываться высокопарными словами «во имя блага народа». Благо для народа создают не политики и чиновники, а сам народ. Я ко всем отношусь с уважением. Для того, чтобы заниматься политикой, нужно иметь цель. Но быть вне политики – это не значит быть вне общества. Ведь каждого гражданина волнует завтрашний день своего народа, своих детей, внуков. Пройдя жестокую войну, мы не должны быть безучастны к судьбе нашего государства. Но такими методами доказывать свою правоту неправильно и непатриотично.

Сегодня правительство разрабатывает новую пенсионную реформу, согласно которой гражданам Абхазии будет начисляться пенсии с учетом их рабочего стажа. Вначале их будут оформлять тем лицам, которые не получают российских пенсий. А затем и всем остальным. Будут проводиться реформы и в других сферах социально-экономической жизни страны. Решить проблемы, накопившиеся за 25 лет, сразу, невозможно. Но стараться будем. Однако в этих процессах нам должен помогать народ. Без его понимания и участия двигаться вперёд будет трудно.

– Традиционно биографию политика принято завершать деталями из его личной жизни. Не станем отступать от этого регламента и мы. Расскажите немного о своей семье.

– Моя супруга Заира Отырба – заслуженный врач Абхазии, возглавляет коллектив Гудаутской районной больницы. Сын Астамур – предприниматель, возглавляет торговое предприятие «Премиум», дочь Асида – врач, окончила Первый московский медицинский институт имени Пирогова. Её супруг Николай Ачба возглавляет знаменитое предприятие «Вина и воды Абхазии». Имею пять внуков и одну внучку.

Подводя итог, уместно сказать следующее. К политику Геннадию Гагулия можно относиться по-разному. Можно испытывать к нему симпатию или антипатию, разделять его позицию или не соглашаться с ней. Но нельзя не признать тот факт, что он, безусловно, является одной из наиболее ярких и значимых фигур на политическом пространстве в масштабах не только Абхазии, но и России в целом.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ