ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ АБХАЗОВЕДОВ ВСЕГО МИРА

На пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Абхазии сотрудники Государственного научно-исследовательского центра Кабинета Министров РА «Абхазская энциклопедия» рассказали журналистам о запланированных работах.

Директор Центра Василий Авидзба рассказал об истории создания ведомства: «Центр существовал ранее, однако потом его функции были переданы Абхазскому институту гуманитарных исследований. Там же был создан «Абхазский биографический словарь». Будучи руководителем АбИГИ, я неоднократно говорил, что такой центр необходим. Нашлись коллеги, которые решили создать центр, было написано письмо Президенту РА Раулю Хаджимба. Далее письмо было переадресовано в Кабинет Министров. И в конце марта этого года Центр был учрежден. Бюджет ведомства на текущий год составляет 1 млн 300 тысяч рублей. Центр состоит из 10 работников, семеро из которых – научные сотрудники».

В.Авидзба сообщил о запланированных работах: «В течение 2019-2020 годов планируется подготовка издания «Абхазия. Краткий энциклопедический словарь» в объеме 100 печатных листов. В нем более 3 тысяч слов, примерно определены авторы статей. Вторым проектом явится «Абхазский исторический биографический словарь». В это издание войдут энциклопедические данные о выдающихся деятелях Абхазии, внесших большой вклад в ее историю, которых уже нет в живых. Третьим проектом станет словарь о ныне живущих выдающихся представителях абхазской интеллигенции. В основном мы сосредоточим свое внимание на первом проекте. Уже составлен словник. Словарь будет комплексный».

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс