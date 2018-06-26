ТПП АБХАЗИИ НАЛАЖИВАЕТ НОВЫЕ КОНТАКТЫ

Об итогах рабочего визита представителей Торгово-промышленной палаты Абхазии в Болгарию рассказала ее президент Тамила Мерцхулава. Рабочий визит состоялся по приглашению коллег из ТПП г. Варны с целью налаживания контактов и расширения торгово-экономических связей между предпринимательскими сообществами обеих стран. На первой встрече, состоявшейся 18 июня, представители ТПП РА презентовали фильм о Республике Абхазия, в котором был представлен ее экономический, инвестиционный и туристический потенциал.

«После просмотра фильма болгарские предприниматели задали много вопросов, касающихся логистики, страхования, абхазского законодательства, в частности, закона об инвестиционной деятельности. Ими было высказано мнение, что Болгария может стать своего рода «окном в Европу» для абхазских предпринимателей. Участники встречи договорились развивать двустороннее сотрудничество и более эффективно содействовать предприятиям, организациям и фирмам своих стран в вопросах внешнеэкономической деятельности в двух направлениях», – рассказала Т.Мерцхулава. Она отметила, что «Варна – третий по численности населения город в Болгарии, считается крупным культурным и финансовым центром, важным транспортным узлом страны. Он, как и Сухум, является членом Международного черноморского клуба. Кроме того, Варна – самый крупный порт Болгарии, имеет паромное соединение с Черноморском, портом Кавказ (Краснодарский край), Стамбулом и другими».

По приглашению Союза частного экономического предприятия Болгарии делегация ТПП РА посетила столицу Болгарии – Софию.

В рамках визита президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава и генеральный секретарь Союза частного экономического предприятия Болгарии Виолина Накова подписали Соглашение о сотрудничестве.

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс