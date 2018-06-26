ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Первый вице-премьер РА Даур Аршба провел совещание по вопросам подготовки к курортному сезону. Об этом сообщает официальный сайт Кабмина РА.

Заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба обратил внимание участников совещания на тенденцию спада туристического потока в республику. По его мнению, это связано с затруднением прохождения туристического транспорта на контрольно-пропускном пункте «Псоу». По его информации, туристические автобусы приходят в точки назначения с колоссальным отставанием от графика, что уменьшает привлекательность туристических маршрутов в Абхазию. «Пропускная способность на КПП «Псоу» составляет 60 человек в час на одного работающего сотрудника, однако по факту все происходит гораздо медленнее», – отметил А.Ахба.

Был рассмотрен ряд вопросов по осуществлению технического надзора за транспортными средствами, соблюдению санитарных норм в курортных объектах, безопасности туристов и мест их массового посещения.

Участникам совещания были даны поручения по определению круга актуальных задач. Решено сформировать делегацию для инспекционной поездки на объекты хозяйственной деятельности курортно-туристической сферы.

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс