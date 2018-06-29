СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

Актуальное интервью

Прошло почти четверть века после войны – разрушительной, страшной по последствиям, унесшей жизни тысяч наших граждан. Человеческие потери несоизмеримы ни с разрушенными домами, ни с разбитыми дорогами и целыми улицами.

За 25 лет многое изменилось в нашей стране. Изменились и мы. И, конечно, хотим, чтобы наши города соответствовали своему статусу. Если столица, к счастью, медленно, но приобретает свой былой лоск и неповторимый колорит, то маленькие города в этом немного отстают. И в частности, сегодня я намерена – в который уж раз – поговорить о нашей Гудауте, о городе-герое, который по праву носит это высокое звание. Чтобы из первых уст услышать, как претворяются в жизнь планы, о которых мы сообщали читателям, я начала наш разговор с главой Администрации Гудаутского района Русланом Ладария о строительных объектах, которые реализуются в городе и в районе.

В районе уже давно не велось масштабных работ, и горожане отвыкли от соседства со строительной техникой и, конечно, от неудобств, которые эти самые работы привнесли в нашу тихую, спокойную жизнь. Но обо всем по порядку.

– Когда планируется завершение работ, осуществляемых в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии?

– В рамках Инвестиционной программы продолжаются широкомасштабные работы по благоустройству четырех улиц города – Проспекта Героев, имени 4-го Марта, Георгия Дзидзария, Владислава Ардзинба. Гудаутскому району был выделен один миллиард рублей, который нам предстоит освоить до 2019 года включительно, то есть проект рассчитан на три года. Конечно, ждут своей очереди и другие объекты, тем не менее все в сжатые сроки изменить, перестроить невозможно. Мы прекрасно понимаем, что жители нашего города испытывают определенные неудобства, но невозможно проложить водопроводные и канализационные сети, уложить асфальт и при этом не нарушить привычный ритм городской жизни.

А поскольку работа ведется одновременно в нескольких частях города, то понятно, что и водители и пешеходы недовольны – здесь перекрыто, тут нет проезда. Тем не менее строители делают все от них зависящее, чтобы минимизировать связанные со строительством проблемы.

– Приобретает новый вид одна из самых протяженных гудаутских улиц – имени Дзидзария…

– Именно она открывает западный въезд в город, а значит, и сам город – для тех, кто посетит нас впервые, и нам важно, какое впечатление останется у наших гостей при первом знакомстве с городом-героем. Завершается укладка бордюров, будет проведена реставрация перил автомобильного моста, а после пуска водопроводной линии на этом участке строители приступят к укладке асфальта. Таким образом, на двух улицах – на проспекте Героев и Дзидзария – завершены работы по укладке новой водопроводной линии. Но для того чтобы подключить новые трубы к уже имеющейся системе, необходимо предусмотреть еще один важный момент. В будущем, когда мы будем проводить ремонтные работы на остальных улицах города, встанет вопрос о соединении с уже проложенными новыми трубами. Чтобы впоследствии не вскрывать асфальт, уже сейчас нужно подготовить места стыковок и не допустить, чтобы под весом тяжелой строительной техники не разрушились старые трубы. Иначе проблем станет намного больше. Еще две улицы, на которых ведутся работы, – это улицы Ардзинба и 4-го Марта. Здесь ситуация другая: цель строителей – ливневые стоки. Кстати, и здесь будут проложены новые водопроводные линии. Проект уже готов. К примеру, на улице 4-го Марта есть возможность проложить трубы в стороне от существующего асфальтового покрытия, и сделать это можно и позже. Мы предпочли именно этот вариант, так как он позволяет завершить асфальтирование всех четырех улиц и не связывать оба эти процесса. Надеемся, что и на улице Ардзинба удастся проложить водопровод именно по такой схеме.

Ко Дню Победы, к 30 сентября, мы завершим этот этап работы. Соответственно все улицы, о которых мы говорили, будут заасфальтированы.

– На какой стадии прокладка водопровода в селах Мгудзырхуа, Абгархук, Куланырхуа, Звандрипш?

– Этот проект тоже реализуется в рамках Инвестиционной программы и будет завершен в 2019 году. Финансирование осуществляется по мере продвижения строительства, и каждый этап работ контролируется сотрудниками УКС и Гостехнадзором РА. Вода в вышеназванные села будет поступать из источника, расположенного в селе Дурипше. Собственно отсюда и началось строительство. Часть трубы, которой предстоит соединить все четыре села и город, уже проложена. Почему было важно включить этот проект в Инвестиционную программу? В этих селах никогда не было водопровода. В данный момент во всех селах одновременно ведется уже внутренняя разводка, чтобы в каждый дом пришла долгожданная вода.

Я попросил Президента Рауля Хаджимба лично курировать ход выполнения Инвестиционной программы по Гудаутскому району. В числе объектов – две школы, новый детский сад в Новом Афоне, строительство дорог и водопровода, открытие нескольких экспозиционных залов Музея Боевой славы имени генерала Дбар в Гудауте.

– Руслан Михайлович! А каштаны, вопреки пессимистическим настроениям, зацвели, и, как многие надеются, смогут стать достойным украшением нашего города?

– Мы тоже на это надеемся. Мы представляли, что столкнемся с недовольством в связи с вырубкой платанов. И, конечно, мы рассмотрели различные варианты и приняли такое решение не потому, что кто-то предпочитает каштаны. Корневая система платанов, высаженных более 50 лет назад, настолько разрослась, что заполонила собой как ливневые стоки, так и некоторые подвальные помещения жилых домов и строений. Кроме того, большинство этих деревьев были больны. Принимая решение о посадке новых молодых деревьев, мы руководствовались решением сделать наш город привлекательным и красивым. На улице Дзидзария были высажены 98 каштанов, они хорошо перенесли переезд, принялись и зацвели. Некоторые из них высажены руками горожан, которые пришли к нам и захотели сами посадить деревья. И пусть это станет доброй традицией – высаживать деревья и цветы. И это уже делают многие жители города и сотрудники организаций и предприятий. Например, сотрудники хлебозавода высадили вечнозеленые пальмы, провели подсветку здания, за что им отдельная благодарность. Такие благие дела лучше всяких слов свидетельствуют о патриотизме и любви к родному городу.

– В продолжение ваших слов: именно этими чувствами руководствовались жители нашего города, решившие собственными силами построить набережную, о которой мы все мечтаем.

– Инициатива пришла от горожан, которые хотят внести свой посильный вклад в развитие города. На этот раз речь идет о набережной протяженностью 500 метров. В настоящее время прокладывается тротуарная плитка, проводится освещение, будут оснащены места для отдыха. Конечно, эту инициативу мы приняли и поддержали, тем более что на этом участке уже проводились работы в прошлом году. К началу летнего курортного сезона еще один уголок нашего города станет более привлекательным и уютным. Конечно, мы хотим и ждем курортного сезона, и по мере имеющихся сил и возможностей готовимся к нему. Наша задача состоит в том, чтобы наши гости чувствовали себя здесь комфортно. А все строительные работы, которые здесь ведутся, также направлены на то, чтобы привлечь туристов и сделать их пребывание запоминающимся. Мы хотим сделать наш город и район привлекательными в сфере туризма. А это даст нам новые возможности для развития инфраструктуры. Но самое главное, к чему мы все должны стремиться, это встречать гостей с улыбкой, ведь гостеприимство всегда было и остается неотъемлемой частью нашей культуры.

– В одном газетном материале осветить все проблемы и рассказать, как и чем живет наш район, невозможно. Руслан Михайлович, спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. А мы будем информировать наших читателей обо всем, что нас волнует.

– Мы все вместе хотим одного, чтобы наш город становился краше и привлекательнее. И каждый житель Гудауты может в этом участвовать лично. И у нас немало горожан, которые демонстрируют бережное отношение к своему родному городу. Надеемся, что у них появятся последователи.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району