МЕЧТА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ О ДОМЕ СБЫЛАСЬ

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Они ждали этого события 16 долгих мучительных лет. И вот свершилось. В начале мая им позвонили и сообщили новость, которая ошеломила их. Манана и Владимир Габлая не могли поверить своему счастью – Кабинет Министров республики выделил многодетной семье на приобретение жилья 900 тыс. рублей. Депутат Парламента Алхас Джинджолия, предоставивший определенным людям свою машину, сказал: «Найдите дом или квартиру с ремонтом, чтобы семье не надо было бы что-то доделывать или достраивать. Они и так настрадались». И вот в двухэтажном кирпичном доме в Старом поселке г. Сухума была приобретена трехкомнатная квартира с лоджией. Рядом небольшой сад с виноградником. Квартира в хорошем состоянии. Хозяйка, которая четыре года отказывала всем желающим, хотя квартира продавалась (по-видимому, ей было небезразлично, кто будет в ней жить), вдруг согласилась после разговора с Мананой, но попросила показать ей детей. Осталась довольна, ибо высказала просьбу: «А можно я буду иногда заходить к вам, как к дочери?» Конечно, ей не отказали.

Я узнала об этом, когда пришла на Сухумскую кондитерскую фабрику навестить семью и выяснить, как они живут, в чем нуждаются, есть ли какие-либо подвижки в жилищном вопросе со дня моей публикации в газете «Республика Абхазия» (№1, 17-18 января 2018 года) статьи «Сбудется ли мечта многодетной семьи?».

«Не могу сказать, что рада видеть вас опять здесь», – сказала я, когда супруги подошли открыть замок на воротах. И услышала в ответ: «А нам квартиру дали! Детей мы сразу перевезли, а сами собираем оставшиеся вещи». И в этот момент я увидела и поняла, как людей преображает счастье. У Мананы светились глаза, и даже походка стала другой, уверенной. А у Владимира исчезла угрюмость, он расправил плечи. И подумалось: а ведь они еще молодые, хотя старшая дочь Каролина уже замужем и сама мама двоих детей. Напомню, что у Владимира и Мананы восемь детей: помимо Каролины, это Моисей и Матфей, которые служат в армии. Суламита учится в Сухумском индустриальном колледже на повара-кондитера, Лаида – в 9-м классе, Ревекка – в 7-м, Елисей – во 2-м (ученики сухумской пятой средней школы), а Тимофею всего три года.

«Хорошо, что мы перебираемся, – говорит Манана. – Ночью в очередной раз влезли воры. Все ищут, чем бы поживиться в здании фабрики. Я вызвала милицию, пока она приехала, кричала им, чтобы убирались отсюда. Так один как сиганул с третьего этажа. Я оцепенела от ужаса: «Убъетесь! Через дверь убегайте». Наверняка, молодые совсем, еще ветер в голове».

Слушая Манану, я подумала о том, как сильно в ней материнское начало, даже в такой критический момент она беспокоилась о незадачливых воришках, которые могли разбиться.

Родители делятся со мной успехами своих детей: все хорошо окончили учебный год, Суламита сдала экзамены в колледже на пятерки и ей в качестве поощрения выделили 4 000 рублей. Матфей и в армии забросал всех своими рисунками. Родители очень благодарны его бывшему наставнику Лаше Габелия, который постоянно уделяет ему много внимания, одно время Матфей даже жил у него дома и Лаша Габелия старался передать ему тонкости мастерства художника. Узнав о том, что у них появилось свое собственное жилье, Матфей сказал родителям: «Теперь я еще больше буду трудиться, ведь мне есть где развесить свои картины». И другие дети счастью своему не могут поверить. Сбылась мечта, которая, как они думали, уже никогда не осуществится. Я помню слова Владимира при первой нашей встрече: «Мы устали ждать, никому не верим и ни на что не надеемся. Порой так больно становится: почему в своей стране мы должны жить вот так, не иметь своей крыши над головой». Словом, пусть спустя столько лет, но государство показало, что ему небезразлична судьба своих граждан, и позаботилось об обеспечении их жильем. Благодаря стараниям Премьер-министра, сотрудников Кабинета Министров, депутатов Парламента, очень многих неравнодушных людей, проблема этой многодетной семьи решена. И смею надеяться, что посильный вклад внесла своей публикацией и газета «Республика Абхазия».

Теперь семья Мананы и Владимира Габлая стала для меня родной. В ближайшее время я обязательно навещу их в новом жилище.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ