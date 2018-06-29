СОФИИ САБЕКИЯ НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Цена лечения – 350 000 рублей

У двухлетней Софии Сабекия гемипарез. Еще два года и восемь месяцев назад семья маленькой Софии и не знала о существовании такого диагноза. Молодые родители ждали рождения второго ребёнка как чудо. И оно случилось, родилась малышка София, прекрасная и жизнерадостная. Никаких признаков беды, о которой они узнали позже, не было.

Когда Софии исполнилось восемь месяцев, бабушка девочки, Мзия Шотовна, заметила, что у малышки плохо работают правые рука и нога, она не сжимает ручку в кулак, не держит предметы. Родители начали водить девочку на массаж в Сухумскую детскую поликлинику, но это не помогало. Тогда по рекомендации лечащего врача-педиатра они вывезли ребёнка на обследование в Сочи. Там ей и поставили диагноз – гемипарез.

Гемипарез – это неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой (как в случае с Софией) или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.

Несмотря на свой диагноз, София старается ни в чем не отставать от своих сверстников, прыгает, бегает. И даже хромота на правую ногу и плохо работающая правая рука не мешают ей кататься на велосипеде так, чтобы не упасть с него. По словам мамы, София в свои два года проявляет большое упорство, старается не поддаваться недугу и не отставать ни в чем от сверстников! Родители надеяться, что их маленькая, не сдающаяся доченька, получит медицинскую помощь и будет здорова! Сами же родители, будучи безработными, не в силах осилить дорогостоящее лечение дочери.

Если не оказать высококвалифицированную медицинскую помощь сейчас, то болезнь начнёт прогрессировать настолько, что может привести к постепенному снижению чувствительных и двигательных функций, и как следствие, к поражению мышц.

В Научно-практическом центре департамента здравоохранения г. Москвы готовы принять малышку на диагностику и курс лечения продолжительностью в 21 день.

Стоимость такого лечения составляет 350 000 руб.

Для семьи Софии эта сумма неподъёмная, но для 240 000 людей, проживающих в милосердной Абхазии, сумма невелика!

Подарим здоровое будущее Софии Вместе!

Поможем Софии Сабекия! Необходимо собрать 350 000 руб.

Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь Софии, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью.

Способы помощи:

Благотворительное пожертвование на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро: 5469380061190608 (руб.); 4276380122658698 ($); 5469380022880974 (евро).

Для операторов сотовой связи Абхазии: отправьте СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения - 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и «Гарант-Банка». Сотрудники банка вам окажут содействие. О других способах помощи можете узнать по телефонам:

773-50-50 и 921-03-03 или на сайте www.ashanakbf.com. Спасибо!

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ «Ашана»

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ «Ашана»