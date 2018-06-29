НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

На днях в ереванском «Издательстве Союза писателей Армении» вышел сборник «К истокам света», посвященный работе VI съезда армянских писателей Спюрка (диаспоры), состоявшегося в середине октябре 2017 года в цахкадзорском Доме писателей Армении.

Об этом форуме подробно писала наша газета.

Под одной обложкой собраны выступления и доклады известных писателей и литературоведов по теме: «Современный армянский писатель перед вызовами ХХI века» (Эдвард Милитонян, Петрос Демирчян, Сурен Даниелян, Григор Джаникян, Сократ Ханян, Шант Мкртчян и др.), а также произведения участников съезда.

Сотрудник газеты «Республика Абхазия», член союзов писателей Абхазии и Армении Артавазд Сарецян, принимавший участие в работе форума, представлен подборкой новых стихотворений, написанных в Доме творчества имени Дмитрия Гулия в Пицунде.

Сборник, подготовленный начальником отдела по международным связям Союза писателей Армении Эрмине Навасардян и корреспондентом газеты «Гракан терт» («Литературная газета») Шакэ Ерицян, вышел под редакцией председателя СПА Эдварда Милитоняна.

Добавим, что издание богато иллюстрировано фотографиями Бахши Хачатрян, подробно рассказывающими о работе съезда.

Соб. инф.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.