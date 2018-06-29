МАННА НЕБЕСНАЯ

Извержение гавайского вулкана Килауэа стало причиной того, что на Большом острове прошел целый ливень из драгоценных камней под названием оливины. Оливины являются небольшими драгоценными камушками зеленоватого оттенка, которые находятся в вулканических породах. Они могут попасть на земную поверхность при мощном выбросе лавы.

Один карат оливина высокого качества можно продать за 450 долларов.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы