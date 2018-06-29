ГОНОЧНЫЙ 56-ЛЕТНИЙ FERRARI ПРОДАДУТ ЗА ТРИ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги один из самых ценных классических автомобилей в мире — Ferrari 250 GTO. Спорткар использовался в качестве тестовой машины, а в 1962 году, под управлением первого американского чемпиона Формулы-1 Фила Хилла, принимал участие в сицилийской гонке Targa Florio. Оценочная стоимость — 45 миллионов долларов (2,87 миллиарда рублей по текущему курсу).

Ferrari с номером шасси «3413 GT» — третий по счету 250 GTO, выпущенный итальянским производителем. Модель считается самым успешным гоночным автомобилем марки и лишь третий раз выставляется на продажу в текущем тысячелетии.

Спорткар, дважды становившийся победителем Targa Florio, ранее принадлежал постоянному клиенту Ferrari Эдоардо Луальди-Габарди. На «Феррари» он принял участие в десяти гонках, девять из которых выиграл — в том числе, национальный итальянский чемпионат GT.

Текущий владелец автомобиля, бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен, участвовал в различных исторических гонках. За годы владения спорткаром ему удалось сохранить оригинальный двигатель, трансмиссию и задний мост, а также кузов Series II, установленный ателье Carrozzeria Scaglietti в 1964 году.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы