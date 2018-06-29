ВПЕРЁД, К КАПИТАЛИЗМУ!

ИЛИ КАК ПОСТЕПЕННО РАЗВАЛИВАЛИ СССР

В 1980 году, когда у власти находился Леонид Брежнев, экспорт нефти давал 67% доходов в бюджет СССР. Сменивший его Юрий Андропов хотел снять Союз с нефтяной иглы, но подвело здоровье. Михаил Горбачёв, пришедший к власти в 1985 году, знал: без перемен не обойтись.

В 1985 году Администрация США договорилась с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти, что привело к падению её цены. Если в 1985-м тонна нефти продавалась за 200 долларов, то в январе 1986 года — уже по 100-110 долларов. А в марте 1986 года, после решения ОПЕК ещё увеличить добычу, ценник опустился до 70-80 долларов.

То есть доходы от нефти уменьшились в три раза, а расходы оставались прежними. Экономический коллапс в странах Восточной Европы, входящих в СЭВ, вынуждал Москву оказывать экономическую помощь «младшим братьям».

Перемены в СССР назрели, но вот каким образом они должны проходить, никто не знал. Уже через месяц после избрания на пост Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва он огласил новый лозунг — «ускорение социально-экономического развития страны». Это не была перестройка в том смысле, что развернулась позднее. Подразумевалось, что страна пойдёт по социалистическому пути быстрее, используя достижения научно-технического прогресса, активизацию человеческого фактора и изменение порядка планирования. В этом смысле первоначальные реформы должны были напоминать путь, пройденный позднее «красным» Китаем.

Чтобы вывести страну из кризиса, перед Горбачёвым встала задача — снизить расходы и увеличить доходы в бюджет. Чтобы это осуществить, требовались непопулярные как в народе, так и в номенклатуре решения.

Для предотвращения национальных конфликтов в СССР были отменены национально-автономные образования — республики. Советский Союз был разделён на 80 округов. Причём нарезку осуществляли так, чтобы в один округ попадало как можно большее количество разных народов. Особенно это было актуально на территории европейской части СССР, где в одном округе могли жить украинцы, белорусы, литовцы, русские.

Стоит отметить, что ликвидация национальных республик вызвала отторжение национальных элит, особенно в Прибалтике и на Украине. Силами КГБ и МВД волнения были подавлены, зачинщики осуждены на различные сроки заключения. В стране была проведена кампания: «Национальность — советский человек!».

В стране разрешили частную собственность. Но государственная собственность объявлялась неприкосновенной до особого решения. Позднее Правительством были определены предприятия, не подлежащие приватизации. Остальные могли быть проданы частному или юридическому лицу, но не более 49,9%.

В стране разрешили хождение иностранной валюты, но все расчёты проходили в рублях.

Денежные расчёты разрешили посредством частных банков. Но все они были обязаны отчитываться налоговым органам и беспрекословно подчиняться Центробанку СССР. В случае нарушений следовал отзыв лицензий и прекращение деятельности.

В обществе стали слышны голоса о возвращении к буржуйским порядкам и т.д. Появились богачи.

Страна со скрипом, но разворачивалась к капитализму.

Увы, настоящая реальность оказалась намного страшнее описанной картины.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы