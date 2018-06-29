УЧЕНЫЕ УВИДЕЛИ, КАК ЧЕРНАЯ ДЫРА РАЗРЫВАЕТ ЗВЕЗДУ

Астрофизики впервые полностью проследили за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, «пережевывает» ее останки и «выплевывает» их в космос.

«Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. У нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных «разрывов», – заявил астрофизик Мигель Перез-Торрес (Испания).

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы