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УЧЕНЫЕ УВИДЕЛИ, КАК ЧЕРНАЯ ДЫРА РАЗРЫВАЕТ ЗВЕЗДУ 29.06.2018

УЧЕНЫЕ УВИДЕЛИ, КАК ЧЕРНАЯ ДЫРА РАЗРЫВАЕТ ЗВЕЗДУ

Астрофизики впервые полностью проследили за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, «пережевывает» ее останки и «выплевывает» их в космос.

«Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. У нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных «разрывов», – заявил астрофизик Мигель Перез-Торрес (Испания).


Номер:  66
Выпуск:  3667
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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